Нова хвиля санкцій ЄС проти Росії: Politico розкрило завісу таємниці

Politico: новий 15-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований проти зрідженого природного газу з країни-агресорки

Новий 15 пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ буде спрямований на обмеження експорту російського ЗПГ. Про це пише газета Politico з посиланням на свої джерела. Також зазначається, що країни ЄС хочуть посилити обмеження проти «танкерного флоту», який задіяний у перевезенні ресурсів із Росії.

Зазначається, що розробка санкцій у посиленому режимі розпочнеться у січні 2025 року, керівництво ЄС має намір завадити постачанню російського газу споживачам у Європі. За даними газети, обсяги закупівель даного виду палива почали зростати протягом поточного року досить швидкими темпами, що спричиняє занепокоєння Єврокомісії.

«Імпорт російських енергоресурсів зростає», – заявив Кшиштоф Болеста, міністр клімату та довкілля Польщі на початку цього тижня на зустрічі міністрів у Люксембурзі. «Це поганий знак. Ми повинні це вирішити».

ЄС уже ввів обмеження на російську нафту та значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але є безліч добре відомих лазівок, які Москва використовує. Танкери, які важко відслідковувати, досі продають російське викопне паливо по всьому світу.

Співрозмовники видання також заявили, що ЄС сповнений рішучості в прагненні завдати нового удару російській економіці, проте деякі країни, такі як Угорщина, гальмують процес обговорення обмежень. Передбачається, що він пришвидшиться у січні, коли головування в ЄС перейде з Будапешта на Варшаву – Польща є одним із найактивніших прихильників Києва.

«Блоку вкрай необхідно переоцінити свою стратегію санкцій, щоб покращити їх розробку та застосування – і польське головування, безумовно, надає гарну можливість для цього», – сказала Марія Шагіна, економіст і експерт із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу прагнуть відновити в січні дискусії про нові обмежувальні заходи, які вдарять по економіці Росії. Саме тоді Угорщина – найближчий союзник Москви в ЄС – завершить піврічне головування Угорщини в Раді ЄС, і Європарламент затвердить новий склад Європейської комісії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Великої Британії розширило список санкцій щодо Росії. Нові обмеження введено щодо 18 нафтових танкерів та чотирьох газовозів.