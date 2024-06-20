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Хакери підірвали роботу російської платіжної системи «Мир»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хакери підірвали роботу російської платіжної системи «Мир»
Інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток «Мир» та Системи швидких платежів
фото ілюстративне

Причиною збою є DDoS-атака на російський фінансовий сектор

У роботі російської «Національної системи платіжних карток» (НСПК), оператора російської платіжної системи «Мир», стався масштабний збій. Про це повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на дані сайту Downdetector.su, який відстежує повідомлення користувачів про зброї у роботі електронних сервісів.

За даними джерел видання у двох російських компаніях у сфері кібербезпеки, причиною збою є DDoS-атака на російський фінансовий сектор.

«Атака 100%, причому це справа рук IT-армії України», – зазначив співрозмовник у російській галузі інформаційної безпеки.

Більшість скарг (40%) надходить із Москви та Підмосков'я. Про проблеми також повідомляють користувачі в Петербурзі та Ленінградській області (13%), Новосибірській (5%), Свердловській та Ростовській областях (по 3%).

У більшості користувачів (47%) виникають проблеми з переказами, здійсненням платежів та оплатою рахунків.

Про проблеми із проведенням платежів попереджають і учасники фінансового ринку Росії. Сервіс «ЮKassa» повідомив, що збій «на боці НСПК» фіксується з 10:02 за київським часом. В результаті «платежі з банківських карток можуть не проходити», зазначили в компанії.

У свою чергу, інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток «Мир» та Системи швидких платежів (СБП).

«Сьогодні, 20 червня 2024 року,  стався збій у роботі НСПК – через це платежі з банківських карток і через СБП можуть не проходити», – повідомили в компанії.

Згодом у системі платіжних карток підтвердили DDoS-атаку на свою інфраструктуру, але запевнили, що система працює у штатному режимі.

Нагадаємо, українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів. Також українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд.

Теги: хакер росія

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