Шольц розповів, що йому казав Путін напередодні вторгнення в Україну

Зустріч із Путіним тривала чотири години, протягом яких російський диктатор хотів довести, що Україна та Білорусь – це Росія

Шольц розповів про свою зустріч з Путіним у лютому 2022 року

Путін напередодні повномасштабного вторгнення розповідав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що Україна є частиною Росії. Про це Шольц розповів під час спілкування з громадянами в неділю в рамках Фестивалю демократії, передає «Укрінформ».

Шольц розповів про свою зустріч з Путіним у Кремлі в лютому 2022 року «за тим довгим столом, який усі пам'ятають».

Путін, за словами канцлера Німеччини, продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони «можна змінювати за допомогою сили», без огляду на право.

Як розповів Шольц, зустріч із Путіним тривала чотири години. Російський диктатор хотів довести, що Україна та Білорусь – це Росія. Лукашенко свідомий цього й не має ілюзій, додав канцлер.

Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що «Україна прямує в НАТО». Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що «про це не йдеться, принаймні, ще років 30».

Окремо Шольц згадав тези Путіна про те, що у Києві – «нацистський режим».

«Говорити про це, коли президентом є єврей... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни», – сказав Шольц.

Говорячи про російсько-українську війну, канцлер Німеччини сказав, що на війні гинуть не лише українці, але й росіяни – і це «лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін) навіть не зможе прочитати, років через сто, було написано, що він завоював пару кілометрів».

Нагадаємо, канцлер Німеччини виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб «це стало великою війною».

Раніше політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю.