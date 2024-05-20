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Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нові графіки відключень та «Рамштайн-22». Головне за 20 травня
фото з відкритих джерел

Графіки відключення світла діятимуть цілу добу та стосуються як населення, так і промислових споживачів

В Україні діятимуть графіки відключення світла, міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання «Рамштайн-22», у Німеччині знову здійснено напад на українця. «Главком» склав добірку новин 20 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

«Укренерго» запроваджує графіки погодинних відключень

Відзавтра, 21 травня, в Україні цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів. «З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні пресслужби «Укренерго». 

Як зазначається, графіки можуть бути застосовані в разі перевищення певних обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго.

«Рамштайн-22»: глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України

Сьогодні, 20 травня, міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Він виступив традиційно зі вступним словом на початку зустрічі. Це вже 22-е засідання учасників формату «Рамштайн», яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.

Глава Пентагону вкотре наголосив на небезпечній ситуації на фронті та тому, що українські воїни демонструють неабияку мужність та успіхи. Учасники засідання обговорять війну Росії в Україні та продовження тісної координації з метою забезпечення ЗСУ засобами, необхідними для захисту суверенної території своєї країни.

У Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка

У німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення. Зазначається, що українець з двома друзями розпочали розмову з двома дівчатами і це, ймовірно, не сподобалось групі молодиків.

Як пише видання Bild, розпочалася бійка, у ході якої один з чоловіків завдав кілька ножових поранень українцю. Нападникам вдалося втекти, а постраждалого підлітка госпіталізували. За даними поліції, наразі стан українця задовільний. Зловмисника розшукують.

Кожне рішення спізнюється на рік: Зеленський дорікнув Заходу за повільну допомогу

Західні союзники надто довго ухвалюють рішення про виділення військової допомоги Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters. Глава держави назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як «один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад».

«Кожне рішення, до якого ми приходимо, із запізненням приблизно на рік», – сказав Зеленський. Його жорсткі зауваження прозвучали в небезпечний для військ Києва час, коли Росія на фронті переважає чисельністю та озброєнням, наступаючи на північному сході та сході країни.

Папа Римський зробив нову заяву про війну в Україні

Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна». «Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру», – сказав Папа Римський. 

За словами Папи, досягнутий шляхом переговорів мир «завжди кращий, ніж нескінченні війни». Папа Франциск також розповів, що багато молиться за мир і пропонує зупинити війни.

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Теги: росія відключення Укренерго президент Україна Володимир Зеленський напад війна Папа Римський міністр Ллойд Остін електроенергія Німеччина

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