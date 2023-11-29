Українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів

Хакери отримали доступ до статистики щодо проведення так званої «СВО» та особистих даних військовослужбовців

Хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Про це повідомили джерела «Главкома».

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Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

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Крім того, окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього так званого «керівництва».

Українське хакерське угрупування «Blackjack» зламало сайт Міністерство праці та соціального захисту РФ фото: glavcom.ua

Зокрема, після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних.

Нагадаємо, військові хакери провели акцію до дня військ радіаційної та хімічної безпеки РФ і уразили сайти, які використаються російськими військовими.

Також українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії.

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До слова, сайти виставки-форуму «Росія» зазнали масованої хакерської атаки з території України та західних країн.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.