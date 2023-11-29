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Українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів
Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ
фото з відкритих джерел

Хакери отримали доступ до статистики щодо проведення так званої «СВО» та особистих даних військовослужбовців

Хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Про це повідомили джерела «Главкома».

Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Крім того, окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього так званого «керівництва».

Українське хакерське угрупування «Blackjack» зламало сайт Міністерство праці та соціального захисту РФ
Українське хакерське угрупування «Blackjack» зламало сайт Міністерство праці та соціального захисту РФ
фото: glavcom.ua

Зокрема, після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних.

Нагадаємо, військові хакери провели акцію до дня військ радіаційної та хімічної безпеки РФ і уразили сайти, які використаються російськими військовими.

Також українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії.

До слова, сайти виставки-форуму «Росія» зазнали масованої хакерської атаки з території України та західних країн.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.

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Теги: росія окупанти війна хакер СБУ

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