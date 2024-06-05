Огляд маневрів та стратегій угруповань ворога на сході. Чого чекати?

Ворог підсилює заходи на східному фланзі

1. Командування УВ «Схід» та «Дніпро», на даному етапі, наскільки я розумію, займається «відновленням положення» на напрямках, де протягом минулого літа-осені ЗСУ мали просування у межах смуги забезпечення та першої позиції головного рубежу оборони противника на Токмацько-Мелітопольскому напрямку (для противника це Оріхове – Запорізький) та Старомлинівському (для противника, це Времівський).

Що стосується безпосередньо УВ «Схід», то основні зусилля противника, у смузі його відповідальності, зараз докладаються ним у напрямку Старомайорське – Макарівка (перше, він схоже вже зайняв повністю) та Приютне – Рівнопіль. Це смуга дії 5-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника, зокрема її 60-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), яка безпосередньо діє у районі села Старомайорське та полків 127-ї мотострілецької дивізії (мсд) – 143-го та 394-го мотострілецьких полків (мсп), які діють ліворуч у напрямку на Рівнопіль.

До забезпечення дій цих частин та з'єднань 5-ї ЗВА, командування УВ «Схід» також залучає підрозділи 34-ї омсбр зі складу 49-ї ЗВА, очевидно, перегруповану сюди з Придніпровського напрямку (у смузі 127-ї мсд), а також на суміжному з 5-ю ЗВА фланзі (напрямок на село Урожайне та східніше) 37-у омсбр зі складу 36-ї ЗВА. Епізодично до активних дій на цьому напрямку противник також залучає окремі підрозділи зі складу 5-ї окремої танкової бригади (отбр) 36-ї ЗВА. Але, судячи зі всього, 5-а отбр все ж-таки, перебуває в оперативному резерві УВ «Схід».

Окрім цього, очевидно, командування «Схід» готується до дій своїм правим флангом (смуга дії його 29-ї ЗВА) у рамках гіпотетичної операції проти Вугледарсько-Курахівського виступу (плацдарму) ЗСУ сумісно із лівим флангом УВ «Південь» (про них я розповідав минулого разу). Окрім, вищезгаданих сил й засобів, командування УВ «Схід» має у своєму розпорядженні (резерві), принаймні, 2 окремих бригади морської піхоти – 336-а обр МП з балтфлоту та 40-а обр МП з тихого океану та цілий ряд формувань полкового рівня – від 218-го танкового полку (тп) 127-ї мсд, до 11-го «ім.Ходаковського» мсп 1-го АК. 336-а обр МП діє, судячи зі всього, у смузі 127-ї мсд (на її лівому фланзі), 40-а обрм МП – у смузі 29-ї ЗВА.

Ну й «пасивна» 35-а ЗВА противника, яка прикриває увесь Пологівський напрямок та прилеглу територію. З'єднання та частини цієї армії – 3 бригади (38-а, 64-а «бучанська» омсбр та 69-а окрема бригада прикриття\обрп) виявляють активність у районі села Дорожнянка та села Марфопіль, але не так щоб масштабно та інтенсивно.

2. На даний час, ситуація у смузі дії УВ «Схід» виглядає наступним чином:

Передові підрозділи 60-ї омсбр противника, при підтримці підрозділів 34-ї омсбр, очевидно, таки зуміли витіснити наші війська з села Старомайорське, атакуючи\штурмуючи цей н.п. з заходу та південного заходу, однак просунутись північніше дороги Старомайорське – Рівнопіль, очевидно, не змогли, не дивлячись на те, що противник додатково ввів по цьому напрямку підрозділи одного з мотострілецьких полків територіальних військ (мсп ТрВ).

У свою чергу, праворуч (на східному березі річці Мокрі Яли, підрозділи 37-ї омсбр, при підтримці 11-го мсп 1-го АК так й не спромоглися витіснити передові українські підрозділи з села Урожайне. Противнику, ймовірно, вдалося «зачепитися» за кілька крайніх будівель у південній частині (район ферми) села (точніше, за те, що від них залишилось), але далі просунутись йому поки складно.

У напрямку на села Рівнопіль підрозділи 394-го мсп 127-ї мсд та окремі підрозділи 34-ї омсбр зуміли доповзти до східної частини каскаду ставків на кордоні Запорізької та Донецької областей, але не у бік Новодарівки, а ні Рівнопілля просунутись далі не змогли, тим, власне, й задовольнились.

3. Тепер, щодо складу та структури УВ «Схід», яке дії на 2-х тактичних напрямках – Времівському та Гуляйпільскому (для нас це відповідно – Бердянський та Пологівський).

Отже, станом на кінець травня сили й засоби УВ «Схід» нараховували у своєму складі:

до 52,1 тисячі особового складу;

приблизно 380-382 танки;

894 одиниці бойових броньованих машин (ББМ), включно із бронеавтомобілями та броньованими тягачами типу МТ-ЛБ;

до 420-и одиниць артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм й включно зі 120-мм мінометами;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – десь до 130-132-х одиниць (переважна більшість – у калібрі 122-мм);

в інтересах УВ «Схід» діє тактична група (ТГр) ракетних військ, яка може налічувати до 6-8-и пускових установок (ПУ) оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК).

Зведена та розподілена уся ця «красота» наступним чином.

На Времівському напрямку (5-а, 36-а, 29-а ЗВА + 2 обр МП):

окремих мотострілецьких, танкових та окремих морської піхоти бригад (омсбр, отбр, обр МП) – 9;

мотострілецьких, танкових окремих стрілецьких МР полків (мсп, тп, осп МР) – 11;

мотострілецьких та окремих стрілецьких батальйонів (мсб, осб) – 3;

зведених тактичних загонів штибу БАРС та формувань зі складу ДК (до батальйону) – 3;

У «швидкому» резерві, або «резерві першої черги» – до 2-х мсп та 3-х резервних «батальйонів-накопичувачів штурмового м'яса».

На Гуляйпільскому напрямку (35-а ЗВА):

окремих мотострілецьких бригад та бригад прикриття (омсбр, обрп) – 3;

мотострілецький полк (мсп) – 1;

окремий танковий батальйон (отб) – 1;

загонів «барсиків» – до 2-х батальйонно-ротного обсягу;

У резерві – один «збродний» батальйон, який формально вважається стрілецьким.

4. Підсумуємо.

На перший погляд, організаційно-штатний склад УВ «Схід» вражає – у ньому «вважається» зразу 4 загальновійськових армії + зразу 2 окремих й повноцінних бригади морської піхоти. Для порівняння – у складі УВ «Центр», яке зараз активно діє (наступає) на Покровському напрямку, «на обліку» перебуває лише дві ЗВА + окрема танкова дивізія у складі УВ «Запад», яке намагається наступати зразу на двох напрямках – Куп'янському та Лиманському – 3 армії (правда, одна з них танкова) ну й т.д.

Але, якщо більш уважно придивитись до чисельності та складу УВ «Схід» стане зрозуміло, що не тут зараз концентруються основні зусилля командування «Об'єднаного угруповання ВС РФ на південно-західному твд» (за чисельністю воно співставне лише з УВ «Північ», в обох приблизно по 52 тисячі «тушок»), а з усіх чотирьох об'єднань цього УВ у ранзі «загальновійськова армія» можливо вважати більш-менш повноцінними лише 5-у та 35-у ЗВА (перша має у своєму складі мотострілецьку дивізію, у другій – зразу 3 бригади). Решта – 36-а та 29-а ЗВА, по-суті, є, так званими «ублюдочними арміями», які мають у своєму складі по 1-2 бригади, що не тягне, навіть, на повноцінний армійський корпус.

Тому, станом «на сьогодні» якихось особливих «звершень» від військ (сил) УВ «Схід», протягом найближчого часу, я б не очікував. Навіть не дивлячись на те, що на даний момент його командування намагається «бути активним» по центру свого оперативного шикування – у смузі дії своєї найбільш потужної армії (5-ї ЗВА). Але, за невеликим виключенням – його правого флангу.

Так, мова йде про смугу найменшої армії цього угрупування – 29-ї ЗВА, яка безпосередньо примикає до смуги дії УВ «Південь». Зараз це УВ противника веде завзяті бої у напрямку Мар'їнка – Курахове та намагається «звернути оборону» ЗСУ по дирекції Новомихайлівка – Костянтинівка, іншими словами формує північний фас для нашого Курахівсько-Вугледарського плацдарму, а смуга дії 29-ї ЗВА УВ «Схід», у свою чергу, по-суті являє собою – південний фас цього плацдарму, причому – вже сформований.

Тому, цілком можливо, що все це «возюкання» у районі Старомайорського є таким собі відволіканням уваги з метою – тихцем сформувати на відтинку між Микільским та Новодонецьким ударну тактичну групу (ймовірно, з 3-4-х бригад + пару полків посилення) й у зручний момент (коли УВ «Південь» підійде до Курахового) спробувати прорватися за річку Кашлагач, на північ, десь приблизно у район Успенівки.

Я не стверджую, що це обов'язковий «сценарій» дій противника на цих операційних напрямках. Але, він цілком можливий, як на мене, я б його розглядав, як цілком реальний (звісно, поряд з іншими варіантами).