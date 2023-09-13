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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Росіяни не хочуть жити. І це проблема для нас

glavcom.ua
Більшість громадян РФ підтримують свою владу
фото з відкритих джерел

Росіяни не матимуть жодних претензій до Путіна, навіть якщо він їх усіх відправить на смерть

«Коли це все в літаку відбувалось – була думка «як закінчиться – так закінчиться», ніхто не задавав зайвих питань»: під їхнім Новосібірском вимушено сів прямо на поле пасажирський літак Ural Airlines, пасажири спокійно чекали смерті.

Це, до речі, теж одне з джерел наших проблем з ними: їм легше вмерти, ніж жити. Це не фаталізм – це просто нульова цінність життя. Що власного, що інших.

Це ставлення влади, це ставлення мобілізованих, це ставлення родичів утилізовуваних в Україні. Звісно, за такого ставлення в них жодних претензій до Путіна, скільки би ми тут їх не перебили.

Це навіть не шахіди: дохнуть не за ідею, а бо так простіше всім. А якщо родичі за труп ще й якісь гроші отримають (чи хоч пару мішків картоплі) – так взагалі прибуток на рівному місці.

І мирно сусідувати з отаким? Як в тому ж ООН це уявляють? В цьому плані навіть Ізраїлю простіше – там вороги ідейні, а не як таргани на світло лізуть.

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Теги: росія літак росіяни

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Олексій Голобуцький

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