Словаччина активно підтримує Київ під час повномасштабної війни

Скоро в Словаччині відбудуться вибори прем'єр-міністра. За результатами опитуваннях лідируючі позиції займає партія Роберта Фіцо, який не приховує своїх симпатій до Російської Федерації. Про це повідомляє CNN.

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За словами авторів статті, Словаччина активно підтримує Київ під час повномасштабної війни. Країна прийняла десятки тисяч українських біженців і стала першою, хто направив в Україну засоби ППО.

Однак, на думку журналістів, з приходом до влади Роберта Фіцо підтримка України з боку Словаччини похитнеться. Політик закликав словацький уряд припинити постачання озброєнь Україні та заявив, що, якщо він стане прем'єром, то Братислава «не буде відправляти ще один раунд».

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Також Фіцо заявив, що президент РФ Володимир Путін якось вирішив вторгнутися в Україну, покладаючи вину на «українських нацистів і фашистів».

Експерт у сфері політичних досліджень та глава Інституту суспільних зв'язків Григорій Месежников підкреслив, що Фіцо намагається представити своє ставлення до РФ як «мирну» ініціативу.

«Він і його союзники стверджують, що нам не слід відправляти зброю в Україну, тому що це затягне війну. Вони кажуть: «Настане мир, якщо ми припинимо постачати зброю в Україну», тому що, якщо ми цього не зробимо, конфлікт закінчиться швидше. Тож, по суті, вони не прихильники миру, вони проросійські», – пояснив експерт.

Роберт Фіцо вже обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини з 2006 до 2010 року, проте був змушений піти у відставку в березні 2018 року після масових протестів, пов'язаних з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Журналіст публікував інформацію про корупційні дії еліт, зокрема осіб, пов'язаних із Фіцо та його партією.