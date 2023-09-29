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Країна НАТО незабаром може отримати проросійського лідера

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країна НАТО незабаром може отримати проросійського лідера
Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав припинити військову допомогу Україні
фото: CNN

Словаччина активно підтримує Київ під час повномасштабної війни

Скоро в Словаччині відбудуться вибори прем'єр-міністра. За результатами опитуваннях лідируючі позиції займає партія Роберта Фіцо, який не приховує своїх симпатій до Російської Федерації.  Про це повідомляє CNN.

За словами авторів статті, Словаччина активно підтримує Київ під час повномасштабної війни. Країна прийняла десятки тисяч українських біженців і стала першою, хто направив в Україну засоби ППО.

Однак, на думку журналістів, з приходом до влади Роберта Фіцо підтримка України з боку Словаччини похитнеться. Політик закликав словацький уряд припинити постачання озброєнь Україні та заявив, що, якщо він стане прем'єром, то Братислава «не буде відправляти ще один раунд».

Також Фіцо заявив, що президент РФ Володимир Путін якось вирішив вторгнутися в Україну, покладаючи вину на «українських нацистів і фашистів».

Експерт у сфері політичних досліджень та глава Інституту суспільних зв'язків Григорій Месежников підкреслив, що Фіцо намагається представити своє ставлення до РФ як «мирну» ініціативу.

«Він і його союзники стверджують, що нам не слід відправляти зброю в Україну, тому що це затягне війну. Вони кажуть: «Настане мир, якщо ми припинимо постачати зброю в Україну», тому що, якщо ми цього не зробимо, конфлікт закінчиться швидше. Тож, по суті, вони не прихильники миру, вони проросійські», – пояснив експерт.

Роберт Фіцо вже обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини з 2006 до 2010 року, проте був змушений піти у відставку в березні 2018 року після масових протестів, пов'язаних з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Журналіст публікував інформацію про корупційні дії еліт, зокрема осіб, пов'язаних із Фіцо та його партією.

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Теги: вибори Словаччина путін президент журналіст конфлікт

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