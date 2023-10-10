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Ізраїль масово скликає своїх військових із різних країн Європи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль масово скликає своїх військових із різних країн Європи
фото ілюстративне

Важкі транспортні літаки c-130 і C-130J літали в різні країни Європи, щоб доставити солдатів, не задіяних у службі, назад в Ізраїль

Ізраїль повертає додому сотні своїх військових з різних країн Європи для участі у війні проти ХАМАС. Про це передає The Times of Israel.

Зазначається, що військово-повітряні сили Ізраїлю за останній день вже повернули сотні ізраїльських військовослужбовців, які перебували за кордоном по всій Європі.

«Військові стверджують, що важкі транспортні літаки c-130 і C-130J літали в різні країни Європи, щоб доставити солдатів, не задіяних у службі, назад в Ізраїль», – пише видання.

У ЦАХАЛ зазначають, що операція проводилася за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Водночас місцеві видання повідомляють, що уряд Ізраїлю затвердив мобілізацію до 360 тисяч резервістів.

Раніше ООН назвала кількість жертв від ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль війна Палестина

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