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Хунта Нігеру повідомила, коли поверне країну у цивільне правління

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хунта Нігеру повідомила, коли поверне країну у цивільне правління
Натовп біля стадіону імені генерала Сейні Кунче в Ніамеї в суботу
фото: BBC

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) погрожувала військовими діями задля скасування ув'язнення президента Мохамеда Базума

Лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років. Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas, пише ВВС.

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) погрожувала військовими діями задля скасування ув'язнення президента Мохамеда Базума у випадку, якщо переговори з хунтою проваляться.

Водночас глава хунти заявив, що Нігер не хоче війни, але буде захищатися від будь-якого іноземного втручання.

«Якщо проти нас буде здійснено атаку, це буде не прогулянка в парку, як, здається, думають деякі люди», – попередив він у своєму телезверненні в суботу ввечері.

Також він наголосив, що втручання військових сил може загострити ситуацію з повстанням ісламістів, які мають зв'язок з Аль-Каїдою та угрупованням «Ісламська держава».

«Схоже, що деякі не усвідомлюють факт, що завдяки високому професіоналізму та мужності наших сил оборони та безпеки, Нігер виконує роль бар'єра, який заважає терористам дестабілізувати весь регіон», – він поділився.

При цьому генерал Чіані не повідомив подробиць щодо передачі влади, він вказав, що принципи переходу будуть встановлені за 30 днів під час «діалогу», організованого лідерами перевороту.

Раніше повідомлялося, що делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) відвідала Нігер, де вони зустрілися з Абдурахманом Чіані, лідером державного перевороту, а також з попереднім президентом Мохаммедом Базумом. 

Як відомо, країни Західної Африки погодили день початку можливої військової операції проти хунти в Нігері, якщо дипломатичні зусилля виявляться безрезультатними. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Теги: Нігерія переговори звільнення Ісламська держава держава військові полон

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