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До Верховної Ради надійшла заява Ткаченка про відставку (документ)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Верховної Ради надійшла заява Ткаченка про відставку (документ)
Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури
фото: radiosvoboda.org

Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Сьогодні, 21 липня, до Верховної Ради України надійшла заява про звільнення від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою», – написав Стефанчук.

За його словами, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

До Верховної Ради надійшла заява Ткаченка про відставку (документ) фото 1

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку вчора увечері, 20 липня. Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. 

Як відомо, Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

Теги: міністр Володимир Зеленський президент Олександр Ткаченко Руслан Стефанчук звільнення

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