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ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ показали, як нищать ворога за допомогою Himars
фото з відкритих джерел

Загалом було знищено три пускові установки, цистерну з паливом та пошкоджено дві радіолокаційні станції противника

Українські військові продовжують активно знищувати противника по всій лінії фронту. З використанням системи Himars, їм вдалося успішно ліквідувати значну кількість позицій, на яких перебували російські окупанти. Відео знищення окупантів показали Сили оборони півдня.

В опублікованому відео показано кадри роботи Збройних сил по позиціях окупантів, їх точках спостереження та складах з боєприпасами.

«Легендарний mr. Himars в дії: Сили оборони півдня України продовжують вогняне полювання, розбиваючи ворогів на крихти», - йдеться у повідомленні.

Загалом було знищено три пускові установки, цистерну з паливом та пошкоджено дві радіолокаційні станції противника.

Раніше повідомлялося, що українські захисники на Бахмутському напрямку поступово просуваються і дають потужну відсіч окупантам, знищуючи російські «добровольчі» формування та дороговартісну техніку противника.

Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: окупанти військові інфраструктура населення відео

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