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Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері

Діана Гасюк
glavcom.ua
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
Делегація Ecowas у Нігері зустрілася з поваленим президентом після переговорів із лідером хунти
фото: Twitter

Оглядачі розглядають цю зустріч між делегацією Ecowas і нігерійською військовою хунтою як можливий сигнал готовності до переговорів

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) відвідала Нігер, де вони зустрілися з Абдурахманом Чіані, лідером державного перевороту, а також з попереднім президентом Мохаммедом Базумом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника президента Нігерії. Про це повідомляє представник президента Нігерії.

Представники країн Західної Африки провели переговори з главою військової хунти Нігера в столиці країни, Ніамеї. Після цього вони також зустрілися з Базумом, якого зараз утримують повстанці в резиденції.

«Після зустрічі з головою Головного комітету національного порятунку (CNSP) Нігера, генералом Абдулрахманом Чіані, делегація Ecowas відвідала також сьогодні ввечері (19 серпня) у Ніамеї президента Мохаммеда Базума», - повідомляється.

Як пише Reuters, делегацію переговорників очолив колишній військовий лідер Нігерії Абдулсалам Абубакар. До неї увійшов також генеральний секретар Ecowas Омар Турей.

Оглядачі розглядають цю зустріч між делегацією Ecowas і нігерійською військовою хунтою як можливий сигнал готовності до переговорів. Це особливо важливо, оскільки попередні спроби місій Західноафриканського блоку були відхилені.

Варто відзначити, що прийом делегації відбувся після того, як напередодні блок Ecowas заявив про готовність розпочати військову операцію в Нігері з метою відновлення конституційного ладу в країні. При цьому за підсумками саміту в Гані представники країн Західної Африки додали, що все ще сподіваються на мирні домовленості з путчистами, і двері для переговорів ще відчинені.

Раніше повідомлялося, що країни Західної Африки погодили день початку можливої військової операції проти хунти в Нігері, якщо дипломатичні зусилля виявляться безрезультатними. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Теги: переговори звільнення військові полон

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