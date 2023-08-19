Країни Західної Африки визначили дату інтервенції проти хунти в Нігері

Члени Економічної спільноти західноафриканських держав провели дводенні обговорення, на яких обговорювали логістику та стратегію можливого втручання в Нігерію

Країни Західної Африки погодили день початку можливої військової операції проти хунти в Нігері, якщо дипломатичні зусилля виявляться безрезультатними. Про це пише Reuters.

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Члени Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS) провели дводенні обговорення в Аккрі, Гана, 17-18 серпня, де обговорювали логістику та стратегію можливого втручання в Нігерію.

Абдель-Фату Мусах, комісар ECOWAS з політичних питань, миру та безпеки, заявив: «Ми готові рухатися вперед у будь-який момент, якщо буде дано наказ. День D також визначено, але ми не плануємо розголошувати дату».

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Водночас він підкреслив, що мирне врегулювання залишається бажаною альтернативою для блоку.

«Ми все ще готуємо посередницьку місію в Нігер, тому що ми не закрили жодних дверей, але ми не збираємося вести нескінченний діалог», – пояснив представник ECOWAS.

До цього часу нігерська хунта не висловлювала свою реакцію на ці новини. Раніше представники хунти повідомляли, що вони вб’ють скинутого президента Мохамеда Базума, якщо сусідні країни розпочнуть військове втручання, намагаючись повернути його до влади.

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

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Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління. Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Як повідомлялося, сам Базум відмовився подавати у відставку.

Як відомо, президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.