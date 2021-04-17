Кількість випадків Covid-19 у світі перевищила 141 млн

Україна перебуває на 16-й позиції антирейтингу за кількістю Covid-інфікованих

Коронавірус забрав життя вже понад трьох мільйонів осіб

Кількість людей, які заразилися коронавірусом у світі, перевищила 141 мільйон, свідчать дані сайту Worldometers в суботу ввечері, 17 квітня.

Всього в світі виявлено 141 108 623 випадки Covid-19, при цьому 3 018 483 людини померли і 119 736 689 осіб одужали.

В антилідерах за кількістю інфікованих залишаються США, Індія та Бразилія.

Україна перебуває на 16 місці. Наразі виявлено 1,936 млн випадків, померли - 39 536 осіб. Одужали від хвороби вже 1 465 820 осіб.

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини