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    Кількість випадків Covid-19 у світі перевищила 141 млн

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    Україна перебуває на 16-й позиції антирейтингу за кількістю Covid-інфікованих - Кількість випадків Covid-19 у світі перевищила 141 млн
    Україна перебуває на 16-й позиції антирейтингу за кількістю Covid-інфікованих
    Фото з відкритих джерел

    Коронавірус забрав життя вже понад трьох мільйонів осіб

    Кількість людей, які заразилися коронавірусом у світі, перевищила 141 мільйон, свідчать дані сайту Worldometers в суботу ввечері, 17 квітня.

    Всього в світі виявлено 141 108 623 випадки Covid-19, при цьому 3 018 483 людини померли і 119 736 689 осіб одужали.

    В антилідерах за кількістю інфікованих залишаються США, Індія та Бразилія.

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    Україна перебуває на 16 місці. Наразі виявлено 1,936 млн випадків, померли - 39 536 осіб. Одужали від хвороби вже 1 465 820 осіб.

    Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини

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    Теги: США статистика Індія Бразилія Україна хвороби коронавірус
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