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  4. «Кіна не буде». Усі кінотеатри Росії можуть закритися до кінця року
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    Соціум

    «Кіна не буде». Усі кінотеатри Росії можуть закритися до кінця року

    «Кіна не буде». Усі кінотеатри Росії можуть закритися до кінця року
    фото з відкритих джерел

    Відновити роботу кінотеатрів не вдасться протягом наступних 5-10 років

    Через санкції ЄС та США, російські кінопрокатчики несуть грандіозні втрати. Вони так і не отримали очікуваної допомоги від держави і тепер не виключають закриття практично всіх кінотеатрів в Росії, повідомляє «Сибір.Реалії».

    Якщо це трапиться, відновити роботу кінотеатрів не вдасться протягом наступних 5-10 років.

    На думку Асоціації власників кінотеатрів, понад половину кінозалів в РФ до кінця цього року закриються. Є ще більш песимістичний прогноз: до кінця року закриються абсолютно всі кінотеатри країни (зокрема 90% приватних). Через відсутність голлівудських прем’єр люди перестали ходити у кіно, падіння відвідуваності на сьогодні становить орієнтовно 70%.

    «Ми дуже чекали цієї весни та літа, були зняті обмеження щодо заповнюваності залів, народ звик і не боявся коронавірусу, попереду був сезон блокбастерів – «Морбіус», «Бетмен», «Фантастичні тварюки». І тут «спецоперація», санкції, почали йти студії. Була якась надія, промайнула інформація, що, можливо, влітку хтось із голлівудських кінокомпаній повернеться. Але введені санкції «у відповідь» проти керівництва Universal Pictures, я вважаю, поставили на наших надіях (і не лише наших) жирну крапку», – розповів директор компанії «Кінопрокат Омськ» (кінотеатри «Слава» і «Первомайський») Дмитро Савельєв.

    Відзначимо, що на сьогодні в Росії власники кінотеатрів десь поки що обходяться скороченням кількості кінозалів, десь сеанси проводять лише у вихідні та свята.

    В умовах фінансового провалу деякі кінотеатри в Росії навіть йдуть на кроки, які експерти називають «самогубними», а саме – нелегально видають в прокат зняті через війну в Україні з російського прокату голлівудські стрічки. Так зробив, наприклад, кінотеатр «Москва» у Владивостоці у середині травня. Досвідчені учасники ринку зауважують, що у разі піратського прокату покарання отримує не країна, а конкретний кінотеатр.

    Як повідомлялося, лише у Ростовській області через санкції закрилося шість кінотеатрів.

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    Теги: ЄС росія окупанти США кіно санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    «Кіна не буде». Усі кінотеатри Росії можуть закритися до кінця року