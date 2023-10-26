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США можуть втрутитися: Байден застеріг Китай від атак на кораблі Філіппін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США можуть втрутитися: Байден застеріг Китай від атак на кораблі Філіппін
Американський лідер заявив, що кораблі КНР діяли небезпечно та незаконно
фото з відкритих джерел

Минулого тижня корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів

Президент США Джо Байден попередив Китай, що США будуть змушені втрутитися у випадку, якщо Пекін атакує філіппінські судна в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я хочу бути дуже чітким: зобов’язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є залізними. Будь-який напад на філіппінські літаки, судна або збройні сили призведе до дії нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами», – заявив Байден.

Минулого тижня корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів.

Американський лідер заявив, що кораблі КНР діяли небезпечно та незаконно, оскільки Філіппіни проводили звичайну місію поповнення запасів у своїй власній економічній зоні в Південно-Китайському морі.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І у Білому домі цього тижня. Також повідомляэться, що зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Теги: США Джозеф Байден Філіппіни Китай

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