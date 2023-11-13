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США вдарили по військових об'єктах КВІР на сході Сирії

Діана Гасюк
glavcom.ua
США вдарили по військових об'єктах КВІР на сході Сирії
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Удари були завдані по іранських військових об’єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін

Американські військові завдали ударів у відповідь по об'єктах КВІР на сході Сирії. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Збройні сили США завдали високоточних ударів по об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним угрупованнями, у відповідь на триваючі напади на американський персонал в Іраку і Сирії.

Остін зазначив, що удари були завдані по іранських військових об’єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін.

«Для президента (Джо Байдена – ред.) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході

Нагадаємо, 5 листопада на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами. 

Також Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід

Крім того, Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

 

Теги: США міністр військові безпека

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