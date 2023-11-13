США вдарили по військових об'єктах КВІР на сході Сирії

Удари були завдані по іранських військових об’єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін

Американські військові завдали ударів у відповідь по об'єктах КВІР на сході Сирії. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Збройні сили США завдали високоточних ударів по об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним угрупованнями, у відповідь на триваючі напади на американський персонал в Іраку і Сирії.

Остін зазначив, що удари були завдані по іранських військових об’єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін.

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«Для президента (Джо Байдена – ред.) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході.

Нагадаємо, 5 листопада на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами.

Також Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід.

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Крім того, Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.