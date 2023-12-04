Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування

Салліван нагадав, що коли США передають Україні зброю із власних резервів у рамках «пакету скорочення», уряд використовує кошти, що надає Конгрес

Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

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Салліван нагадав, що коли США передають Україні зброю із власних резервів у рамках «пакету скорочення», уряд використовує кошти, що надає Конгрес, для покупки нових видів зброї замість тієї, що передана.

«Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні», – додав радник президента США.

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За його словами, Конгрес повинен «зробити крок вперед», оскільки у США «немає чарівного горщика з грішми, які приховані десь в куточку».

«Хороша новина полягає в тому, що дуже сильна більшість як демократів, так і республіканців підтримують надання цієї допомоги, так що немає жодних причин, чому вона не повинна бути поставлена на голосування в Палаті представників та Сенаті. І якщо її поставлять на голосування, ми побачимо переважну двопартійну підтримку надання цього фінансування», – додав він.

Як повідомлялося, попри те, що схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа Збройні сили будуть забезпечені зброєю.

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

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Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.