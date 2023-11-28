Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО

Пропонована ним система харчування ЗСУ існувала в Україні до 2014 року

Виокремлення 35 позицій харчування з каталогу, що налічує зараз 400 найменувань продуктів раніше анонсував керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов

Міноборони починає виокремлювати з Каталогу харчування Збройних Сил України продуктові позиції та виводити їх в окремі закупівлі. Оскільки Каталог нараховує понад 400 позицій, і фізично проторгувати їх усі в умовах необхідності безперебійного постачання харчів в армію неможливо, то військові ризикують повернутися до меню десятирічної давнини. Про початок процесу відходу від каталожної системи харчування ЗСУ офіційно повідомили в самому оборонному відомстві.

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«Міністерство оборони України планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп та хлібу окремо від каталогу в одному із регіонів України.

Відокремлення круп та хлібу від спільного каталогу може допомогти зменшити вартість цих продуктів для ЗСУ», – заявили в МОУ.

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Виокремлення 35 позицій харчування з каталогу, що налічує зараз 400 найменувань продуктів раніше анонсував керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

Пропонована ним система харчування ЗСУ існувала в Україні до 2014 року та була регламентована постановою КМУ № 426.

Згідно з документом, для армії закуповували мінімальний намір харчів: хліб, крупи, чай, консерви, базові овочі, яйця, макарони, а категорії «м'ясо і риба» не містила ніяких додаткових вимог. Тож годували військових одною найдешевшою куркою та мороженим хеком.

Зрештою на реформі системі харчування в Україні у 2015 році наполягли партнери НАТО.

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З того часу стартував процес розробки, а згодом і запровадження каталогу. Реформа дозволила включити в раціон військових понад 400 позиції продуктів, серед яких, різні види риб, різні види м'яса, фрукти і цитруси, багато видів молочних продуктів (їх раніше взагалі ЗСУ не отримувало) тощо.

Наразі відмову від каталогу в Міноборони обґрунтовують необхідністю економії коштів. Хоча сьогодні вартість добового харчування військово за каталоги складає всього від 112 до 147 грн на добу, що вдесятеро менше вартості добового раціону військового з країн НАТО.