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Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах
Дональд Трамп виграв суд у справі про заборону на його участь у виборах
фото: Reuters

Трамп має право балотуватися на наступний термін, попри участь у штурмі Капітолія

Окружний суд міста Денвер у штаті Колорадо став на бік Дональда Трампа в позові, де вимагали заблокувати його участь у президентських виборів 2024 року. Про це пише Bloomberg.

Позивачі вимагали застосувати до 45-го президента США 14-ту поправку до Конституції у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року й виключити його ім’я зі списків виборців на партійних виборах під час голосування за кандидатуру президента. Ця поправка передбачає, що посадовець не може обіймати посаду, якщо присягнув дотримуватися Конституції, а потім «взяв участь у повстанні проти неї». 

Суддя Денвера Сара Воллес підтвердила, що виборці, які оскаржували місце Трампа в бюлетенях штату, довели, що він підбурював до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Але на її думку, заборона Конституції США займати федеральні посади не поширюється на посадовця, який склав президентську присягу і знову балотується на ту саму посаду.

Раніше подібні позови проти колишнього очільника Сполучених Штатів на основі поправки часів Громадянської війни в США також провалилися в трьох інших штатах: Нью-Гемпширі, Міннесоті та Мічигані.

Громадяни планують подати апеляцію. Справу ще можуть розглянути у Верховному суді Колорадо, а потім – у Верховному суді США.

Зазначимо, 6 січня 2021 року сотні людей прорвалися через поліційний кордон у будівлю Капітолія у Вашингтоні, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом — і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун. Проте конгресмени пізніше зібралися на засідання й оголосили Байдена переможцем виборів.

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу. 

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною. 

Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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