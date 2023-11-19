Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах

Дональд Трамп виграв суд у справі про заборону на його участь у виборах

Трамп має право балотуватися на наступний термін, попри участь у штурмі Капітолія

Окружний суд міста Денвер у штаті Колорадо став на бік Дональда Трампа в позові, де вимагали заблокувати його участь у президентських виборів 2024 року. Про це пише Bloomberg.

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Позивачі вимагали застосувати до 45-го президента США 14-ту поправку до Конституції у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року й виключити його ім’я зі списків виборців на партійних виборах під час голосування за кандидатуру президента. Ця поправка передбачає, що посадовець не може обіймати посаду, якщо присягнув дотримуватися Конституції, а потім «взяв участь у повстанні проти неї».

Суддя Денвера Сара Воллес підтвердила, що виборці, які оскаржували місце Трампа в бюлетенях штату, довели, що він підбурював до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Але на її думку, заборона Конституції США займати федеральні посади не поширюється на посадовця, який склав президентську присягу і знову балотується на ту саму посаду.

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Раніше подібні позови проти колишнього очільника Сполучених Штатів на основі поправки часів Громадянської війни в США також провалилися в трьох інших штатах: Нью-Гемпширі, Міннесоті та Мічигані.

Громадяни планують подати апеляцію. Справу ще можуть розглянути у Верховному суді Колорадо, а потім – у Верховному суді США.

Зазначимо, 6 січня 2021 року сотні людей прорвалися через поліційний кордон у будівлю Капітолія у Вашингтоні, де американський парламент мав затвердити результати виборів президента США. Засідання Сенату (а згодом — і Палати представників) тимчасово перервали, а в Конгресі оголосили локдаун. Проте конгресмени пізніше зібралися на засідання й оголосили Байдена переможцем виборів.

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.

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Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.