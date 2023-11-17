Україна та США говоритимуть про спільне виробництво зброї на конференції у грудні

Україна та Сполучені Штати проведуть спільну конференцію з питань оборони

Україна говоритиме про спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, дронів та РЕБ зі Сполученими Штатами

6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, де обговорюватимуть спільне виробництво зброї. Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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«На конференції зберуться представники американської та української промисловості, урядів для вивчення можливостей спільного виробництва зброї», – йдеться в повідомленні керівника ОП.

Андрій Єрмак нагадав, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні домовився про конкретні речі, які Україна та США можуть зробити разом.

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«Під час нещодавнього візиту в США команди Уряду та Офісу ми обговорили питання спільного виробництва озброєнь та проведення відповідної конференції. Вона стане продовженням Міжнародного форуму оборонної промисловості, що відбувся в Україні 29 вересня», – зазначає Єрмак.

За його словами, серед головних потреб зараз – спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, дронів та РЕБ.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 17 листопада президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї.

Як повідомлялося, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.