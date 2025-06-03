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Нічний удар по окупованому Мелітополю. Енергетична експертка пояснила, чому це було вкрай важливо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Нічний удар по окупованому Мелітополю. Енергетична експертка пояснила, чому це було вкрай важливо
Ольга Кошарна: яка несподіванка! Новая ЛЕП до ЗАЕС згоріла
колаж: glavcom.ua

Експертка: удар має стратегічне значення, перешкоджаючи головній меті Росії

Вночі проти 3 червня 2025 року окупований Мелітополь та інші тимчасово захоплені території Запорізької та Херсонської областей зазнали масованої атаки безпілотників. Внаслідок удару на окупованих територіях тотальний блекаут, а також зірвані плани Росії. Про критичні наслідки виведення з ладу ліній електропередач окупантів пише «Главком» з посиланням на експертку з питань атомної енергетики Ольгу Кошарну.

За даними окупаційної адміністрації, понад 600 тисяч споживачів у 457 населених пунктах Запорізької та 150 населених пунктах Херсонської областей залишилися без світла. Удари припали на ключові підстанції, склади боєприпасів та місця базування російських військ. За попередньою інформацією, уражено до 44 об'єктів, які використовуються росіянами.

Значення удару

Ольга Кошарна, експертка з питань атомної енергетики, пояснює, що цей удар має стратегічне значення, перешкоджаючи головній меті Росії – підключенню ЗАЕС до російської енергосистеми. В інтерв’ю КШДУ Media вона розповіла про план дій окупантів.

«Першою метою було підключити ЗАЕС до російської енергосистеми, тому що і Крим, і Краснодарський край, і південь Росії – енергетично дефіцитний регіон. Відповідно, їм потрібно постачати електроенергію на окуповані українські території», – зазначає Ольга Кошарна.

Вона додає, що після окупації росіяни почали відновлювати лінію електропередач з кримського перешийку до підстанції «Каховська», зруйновану у 2015 році. У липні 2022 року окупаційна адміністрація ЗАЕС вже мала план перепідключення станції до російської енергосистеми, де ключову роль мав відігравати Кримський системний оператор.

«Окупанти почали реалізацію цього плану, а саме обстрілами пошкодили лінії видачі потужностей ЗАЕС. На той момент працювало два енергоблоки», – пояснює експертка. Вона нагадала, що ЗАЕС має чотири лінії видачі потужності по 750 кВ, з яких росіяни пошкодили три, залишивши лише лінію «Дніпро», через яку ЗАЕС черпала енергію для системи захисту та насосів.

«Не вийшло перепідключити росіянам ЗАЕС, бо на окупованій території Херсонщини партизани пошкодили лінії електропередач, горіли підстанції, горіли опори», – розповідає Ольга Кошарна.

План під’єднання ЗАЕС до російської енергосистеми не був анульований, через що окупаційна влада продовжувала будувати з’єднання з кримським оператором. Енергооб’єкти поблизу окупованого Мелітополя, а також нова підстанція у Генічеському районі на Херсонщині мали стати ланцюгом у під’єднанні до російської електромережі.  

Нічний удар по окупованому Мелітополю зірвав плани росіян.

Нічний удар по окупованому Мелітополю. Енергетична експертка пояснила, чому це було вкрай важливо фото 1
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«Яка несподіванка! Новая ЛЕП до ЗАЕС згоріла... Мабуть, добудували..», – підкреслила Ольга Кошарна.

За словами окупаційних «губернаторів», на місцях працюють ремонтні бригади, а соціально значущі об'єкти підключені до резервних джерел живлення.

Як заявив «губернатор» Запорізької області Євгеній Балицький, понад 600 тис мешканців у 457 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях.

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Теги: АЕС електроенергія окуповані території Запорізька область

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