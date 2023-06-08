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Китай запустив у космос новітню ракету з супутниками на борту (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай запустив у космос новітню ракету з супутниками на борту (фото)
Ракета злетіла з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю
фото: Xinhua

Запуск став другим польотом ракет-носіїв сімейства «Ліцзянь-1»

Китай вдруге успішно запустив у космос новітню твердопаливну ракету-носій «Ліцзянь-1 Y2», яка вивела на заплановані навколоземні орбіти 26 експериментальних супутників. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Державне управління пілотованої космонавтики Китаю.

Ракета злетіла в середу, 7 червня, з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Як зазначається, супутники будуть використовуватися переважно для перевірки технологій і комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі.

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Китай запустив у космос новітню ракету з супутниками на борту (фото) фото 2
Китай запустив у космос новітню ракету з супутниками на борту (фото) фото 3

Запуск став другим польотом ракет-носіїв сімейства «Ліцзянь-1», яка на сьогодні є найбільшою твердопаливною ракетою Китаї. Її загальна висота становить 31 метр, максимальний діаметр – 2,65 метра, а злітна вага – 135 тонн.

«Ліцзянь-1» здійснила перший політ у космос у серпні минулого року, коли вивела на орбіту шість супутників.

За даними китайського космічного агентства, у 2023 році КНР планує здійснити понад 60 космічних запусків та реалізувати низку проєктів, серед яких четверта фаза програми дослідження Місяця та пошуку нових планет.

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Теги: Китай космос політ

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