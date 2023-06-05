Астероїд заввишки 60 метрів пролетить біля Землі – NASA

Астероїд не є «потенційно небезпечним» для Землі

Швидкість астероїда становить 36 360 кілометрів за годину

У вівторок, шостого червня, біля Землі пролетить астероїд 2023 KW2. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

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За інформацією NASA, довжина астероїда становить приблизно 61 метр. Небесний об'єкт пролітатиме на відстані чотири з половиною мільйони кілометра від Землі. Зокрема швидкість руху астероїда становить 36 360 кілометра за годину.

Варто зазначити, що NASA вважає астероїд «потенційно небезпечним об'єктом», якщо він наближається до Землі на відстань менше ніж 7,4 мільйона кілометрів і його розмір перевищує 150 метрів. Однак 2023 KW2 не відповідає обом критеріям одночасно і тому не вважається «потенційно небезпечним».

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Нагадаємо, що вперше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса.

Трансляція стартувала 2 червня о 17:00 за київським часом. Mars Express відправляв знімки планети кожні 50 секунд. Для передачі сигналу потрібно було від трьох до 22 хвилин – саме стільки становила затримка зображення від реального часу. Стрім відбувся на офіційному YouTube-каналі агентства.

Як зазначається, дослідники готували стрім кілька місяців. Зараз камера розташована на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса.