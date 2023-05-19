Український тріумф Patriot

Китайському лідеру час замислитися

Певно Сі потужно задумався після 16 травня, коли 100% путінських «аналоговнєт» були знищені над Києвом вогнем з американських ЗРК Patriot, які нещодавно надійшли на озброєння ППО ПС ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Просто у Тайваню 50 батарей Patriot з загальним залпом на ураження повітряних цілей – 1200 ракет.

Окрім цього США наприкінці минулого пообіцяли Тайваню ще додаткові постачання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Саудівське фіаско Patriot 2019 року змито українським тріумфом 2023-го. Ефективне використання ЗСУ сучасної західної зброї є чинником глобального впливу, адже 16 травня Україна не тільки захистила небо над Києвом, але й відтермінувала на більш тривалий термін «спеціальну військову операцію» Китаю проти Тайваню.

Тепер Сі бачить, що йому не тільки десантовисадочних засобів бракує, але він не певний, що китайська авіація та ракети взагалі зможуть щось уразити на Тайвані…