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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Український тріумф Patriot

glavcom.ua
Російська ракета після збиття американським ЗРК Patriot
фото з відкритих джерел

Китайському лідеру час замислитися

Певно Сі потужно задумався після 16 травня, коли 100% путінських «аналоговнєт» були знищені над Києвом вогнем з американських ЗРК Patriot, які нещодавно надійшли на озброєння ППО ПС ЗСУ.

Просто у Тайваню 50 батарей Patriot з загальним залпом на ураження повітряних цілей – 1200 ракет.

Окрім цього США наприкінці минулого пообіцяли Тайваню ще додаткові постачання.

Саудівське фіаско Patriot 2019 року змито українським тріумфом 2023-го. Ефективне використання ЗСУ сучасної західної зброї є чинником глобального впливу, адже 16 травня Україна не тільки захистила небо над Києвом, але й відтермінувала на більш тривалий термін «спеціальну військову операцію» Китаю проти Тайваню.

Тепер Сі бачить, що йому не тільки десантовисадочних засобів бракує, але він не певний, що китайська авіація та ракети взагалі зможуть щось уразити на Тайвані…

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Теги: Китай США війна озброєння

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