Спецпредставник Китаю пропонував подарувати РФ окуповані території: Банкова жорстко відповіла

Міністерство закордонних справ Китаю поки не відповіло на запит журналістів про коментар щодо слів дипломата

Офіс президента відреагував на скандальний план Пекіна

Під час свого туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей пропонував залишити під контролем Росії тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, також закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу до Вашингтона. Він також наполягав на тому, що країни мають діяти швидко, щоб припинити війну Росії проти України, перш ніж вона пошириться далі.

У свою чергу в Офісі президента заявили, що усі «компромісні сценарії» закінчення війни в Україні є «російськими».

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«Будь-який «компромісний сценарій» який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять «анонімні джерела» в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці», – написав Михайло Подоляк у Twitter.

Він також упевнений в тому, що такий сценарій є заповітною мрією російських окупантів. «Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в «російський медійний сценарій» і затягувати конфлікт?», – додав Подоляк.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію після публікації в ЗМІ інформації про те, що китайська делегація пропонувала на переговорах у країнах ЄС погодитися на захоплення РФ окупованих районів України.

Нагадаємо, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Також Китай назвав «причину» війни в Україні.