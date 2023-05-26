Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Китаю пропонував подарувати РФ окуповані території: Банкова жорстко відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецпредставник Китаю пропонував подарувати РФ окуповані території: Банкова жорстко відповіла
Міністерство закордонних справ Китаю поки не відповіло на запит журналістів про коментар щодо слів дипломата
фото з відкритих джерел

Офіс президента відреагував на скандальний план Пекіна

Під час свого туру Європою спецпредставник Китаю Лі Хуей пропонував залишити під контролем Росії тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, також закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу до Вашингтона. Він також наполягав на тому, що країни мають діяти швидко, щоб припинити війну Росії проти України, перш ніж вона пошириться далі.

У свою чергу в Офісі президента заявили, що усі «компромісні сценарії» закінчення війни в Україні є «російськими».

«Будь-який «компромісний сценарій» який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять «анонімні джерела» в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці», – написав Михайло Подоляк у Twitter.

Він також упевнений в тому, що такий сценарій є заповітною мрією російських окупантів. «Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в «російський медійний сценарій» і затягувати конфлікт?», – додав Подоляк.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію після публікації в ЗМІ інформації про те, що китайська делегація пропонувала на переговорах у країнах ЄС погодитися на захоплення РФ окупованих районів України.

Нагадаємо, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Також Китай назвав «причину» війни в Україні.

 

Теги: Китай Париж Брюссель окуповані території Берлін звільнення Михайло Подоляк конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка агресора продовжує зазнавати втрат
Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?
11 травня, 15:59
Український напрямок географічно найкращий. Але географія вирішує не все
Вже другий Новий шовковий шлях йде повз Україну
21 травня, 18:29
Вітрові турбіни на електростанції на північний схід від Кейптауна, Південна Африка
Китай інвестує в зелену енергетику Африки
6 травня, 15:22
прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
На тлі ядерних загроз КНДР прем'єр Японії прибув з візитом до Південної Кореї
7 травня, 11:04
Днями Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко провів виїзну нараду з пошуковими групами у Словʼянську
За останній місяць знайдено 50 тіл зниклих безвісти українців (фото)
23 травня, 09:44
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
3 травня, 16:49
Із нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди
«Держава стоїть, бо ви воюєте гідно»: Зеленський привітав піхотинців
6 травня, 17:42
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Держдеп США прокоментував очікуваний візит спецпредставника Китаю в Україну
16 травня, 06:30
За словами Пригожина, Україна стала нацією, яка відома у всьому світі
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
24 травня, 06:39

Політика

Спецпредставник Китаю пропонував подарувати РФ окуповані території: Банкова жорстко відповіла
Спецпредставник Китаю пропонував подарувати РФ окуповані території: Банкова жорстко відповіла
Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)
Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області (відео)
Депортація українських дітей: Тихановська закликала Міжнародний кримінальний суд арештувати Лукашенка
Депортація українських дітей: Тихановська закликала Міжнародний кримінальний суд арештувати Лукашенка
Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності
Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності
Іран продовжує постачати зброю РФ через Каспійське море – CNN
Іран продовжує постачати зброю РФ через Каспійське море – CNN
Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування
Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
27K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
18K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
8801
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8158
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту