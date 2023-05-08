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«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
Генрі Кіссінджер закликав Україну змиритися із втратою територій
фото з відкритих джерел

Кіссінджер вважає, що мирні переговори стануть можливі завдяки Китаю

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер вважає, що до кінця року між Україною і Росією можливі «реальні переговори». На його думку, вони стануть можливі завдяки Китаю. Про це Кіссінджер сказа в інтерв'ю CBS News.

«Тепер, коли Китай вступив у переговори, я думаю, до кінця року вони досягнуть апогею. Ми говоритимемо про переговорні процеси і навіть про реальні переговори (між Україною і РФ – ред.)», – сказав Кіссінджер, якого називають «адвокатом Путіна».

Нагадаємо, виступаючи по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні 2022 року, Кіссінджер закликав дослухатися до Росії, а Україні змиритися із втратою територій

Пізніше Кіссінджер заявляв, що російсько-українська війна має завершитися за столом переговорів, і застеріг від спроб тиснути на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Москві – «американський адвокат» Путіна оприлюднив нові меседжі

У кінці 2022 року Кіссінджер оприлюднив свою формулу миру між Україною та РФ.

Теги: війна Україна росія переговоры США Китай

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