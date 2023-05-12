Миротворчі ініціативи Китаю: до Києва їде експосол КНР, якого нагородив Путін

Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня

Наступного тижня Україну відвідає експосол КНР в Росії, а нині спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з метою «сприяння мирним переговорам». Про це пише CNN з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю.

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Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня – він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що «візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру».

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Раніше повідомлялося, що китайський лідер Сі Цзіньпін відправить своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами» щодо політичного врегулювання «кризи в Україні». В Україну приїде експосол КНР в Росії Лі Хуей.

Нагадаємо, у Державному департаменті США прокоментували дипломатичні прагнення Китаю щодо мирного завершення війни в Україні. Там зазначили, що будь-які миротворчі зусилля Пекіна мають координуватися з Києвом.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган зустрівся зі своєю колегою Анналеною Бербок у Берліні. Виступаючи на регулярному брифінгу для преси в Пекіні в середу, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що Цінь використав поїздку, щоб заявити, що «Китай не є ні організатором конфлікту, ні учасником конфлікту, а прихильником миру та просуванням мирних переговорів».