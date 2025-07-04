Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
фото: Служба безпеки України

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин

Слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє «Главком» із аосиланням на пресслужбу Служби безпеки України

Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях, зазначили слідчі СБУ

«Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня», - йдеться у повідомленні.

Маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях видає виробника комплектуючих до дронів, якими Росія атакує Україну
Маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях видає виробника комплектуючих до дронів, якими Росія атакує Україну
фото: Служба безпеки України

Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки РФ по Києву і документує злочини рашистів.

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу України. 

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

Теги: Китай Київ дрон росія СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
Запросив військового на побачення, аби вбити: СБУ затримала агента ФСБ
26 червня, 10:10
Проректор університету повідомив, що в будівлі університету повибивало вікна
У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ
23 червня, 11:11
Сирський: Ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів
Україна наздоганяє РФ у розробці дронів – Сирський
22 червня, 11:30
Чотири компанії в Україні виробляють дрони-перехоплювачі
Масовані нічні атаки дронів. Зеленський розказав про нову успішну тактику оборони
21 червня, 14:49
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
13 червня, 01:23
«Існує реальний ризик». Європа переосмислює своє становище
«Існує реальний ризик». Європа переосмислює своє становище геополітика
11 червня, 09:30
Чому Трамп може допомогти Кремлю?
Коли Трамп почне постачати зброю Росії?
7 червня, 23:45
На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт
На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт
6 червня, 07:22
Президент призначив двох нових голів РДА у Київській області
Зеленський призначив нових голів Обухівської та Білоцерківської РДА
5 червня, 14:19

Новини

Рух міської електрички у Києві повністю відновлено
Рух міської електрички у Києві повністю відновлено
Вуличні собаки ховалися від обстрілів у метро разом із киянами (фото)
Вуличні собаки ховалися від обстрілів у метро разом із киянами (фото)
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
Якість повітря у Києві нормалізувалася: дані моніторингу
Якість повітря у Києві нормалізувалася: дані моніторингу
Масований обстріл Києва: під завалами в одному з районів виявлено загиблого
Масований обстріл Києва: під завалами в одному з районів виявлено загиблого
Столичні прокурори розпочали розслідування через ракетну атаку на Київ 4 липня
Столичні прокурори розпочали розслідування через ракетну атаку на Київ 4 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
171K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
26K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
22K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
21K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua