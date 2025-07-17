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ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
Кремль намагається розхитати єдність НАТО та посилити розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками, це, як вважають у РФ, допоможе пришвидшити капітуляцію України
фото з відкритих джерел

Крім того, Кремль закликав світову спільноту чинити тиск не на Росію, а на Україну, щоб та почала прямі переговори 

Російська влада продовжує використовувати традиційні інформаційні наративи й ядерні погрози, намагаючись послабити зв’язки між США, Україною та НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У документі нагадують, що 16 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: усі положення ядерної доктрини Росії залишаються чинними, зокрема ті, що забороняють ядерним державам «підбурювати» неядерні. Він підкреслив, що ядерні держави мають нести відповідальність за подібні дії.

В ISW нагадали, що восени 2024 року Москва внесла зміни до своєї ядерної доктрини. Згідно з новими положеннями, Росія розглядатиме як спільну агресію напад на неї з боку неядерної країни за підтримки або участі держави, що володіє ядерною зброєю. Експерти припускають, що ці зміни мали на меті стримати західну підтримку України в контексті важливих політичних дискусій, що відбувались наприкінці 2024 року.

Пєсков також заявив, що «європейці залишаються шаленими мілітаристами щодо Москви», коментуючи ініціативу експрезидента США Дональда Трампа активізувати військову допомогу Україні через НАТО. Водночас Кремль закликав світову спільноту чинити тиск не на Росію, а на Україну, щоб та почала прямі переговори. У ISW вважають цю заяву спробою створити хибне враження про готовність Росії до миру, а також посіяти сумніви щодо позиції Києва.

15 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив, що однією з головних цілей війни проти України є «усунення загроз», які, за його словами, створило НАТО біля російських кордонів.

Аналітики ISW наголошують, що такі риторичні прийоми Москва використовує з початку повномасштабного вторгнення. Проте нині Кремль змістив акценти – тепер основна мета полягає не лише в запобіганні новій допомозі, а в зниженні вже наданої та розриві трансатлантичної єдності.

За висновком Інституту, Кремль намагається розхитати єдність НАТО та посилити розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками. Це, своєю чергою, має ослабити обороноздатність України та наблизити реалізацію стратегічних цілей Росії – зокрема капітуляцію України.

Теги: росія США Європа Сергій Лавров Москва Дмитро Пєсков ISW

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