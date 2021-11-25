  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китай заборонив знаменитостям «світити» розкішшю в соцмережах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Китаї влада виступає проти скандалів зі знаменитостями та фанатами в мережі, бо вони нібито викликають соціальні заворушення - Китай заборонив знаменитостям «світити» розкішшю в соцмережах
    У Китаї влада виступає проти скандалів зі знаменитостями та фанатами в мережі, бо вони нібито викликають соціальні заворушення
    Фото з відкритих джерел

    Зіркам та блогерам не можна поширювати чутки, публікувати неправдиву інформацію, провокувати фанатів

    Китайська влада заборонила місцевим знаменитостям «хвалитися багатством» або «екстравагантними задоволеннями» в соціальних мережах.

    Згідно із заявою китайського агентства з регулювання інтернету, акаунти знаменитостей і фанклубів повинні «дотримуватися громадського порядку і добрих звичаїв, правильної орієнтації громадської думки та цінностей, просувати основні соціалістичні цінності й підтримувати здоровий спосіб життя і смак», пише Business Insider.

    Офіційні особи виступають проти скандалів зі знаменитостями та фанатами в мережі, що, за їхніми словами, викликають соціальні заворушення.

    Зіркам також заборонили поширювати чутки, публікувати неправдиву або приватну інформацію, провокувати фанатів «словесними нападками один на одного» і спонукати брати участь в «незаконному зборі коштів або нераціональних інвестиціях».

    Також влада заборонила проводити прямі трансляції 88 людям, зокрема, китайсько-канадському реперу Крісу Ву.

    Доступ до глобальних платформ, таких як Twitter, Facebook і YouTube, в Китаї заблоковано, тому жителі використовують внутрішні сайти, що піддаються цензурі, такі як Weibo, Renren і Youku.

    Щоб забезпечити дотримання нових правил, китайські соціальні мережі тепер зобов'язані повідомляти владі про «можливі незаконні та злочинні дії зірок і групові конфлікти за участю фанатів», одночасно модеруючи контент, який може викликати соціальні заворушення.

    Читайте також:
    Теги: Китай Twitter соціальні мережі YouTube влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китай заборонив знаменитостям «світити» розкішшю в соцмережах