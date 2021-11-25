Китай заборонив знаменитостям «світити» розкішшю в соцмережах

У Китаї влада виступає проти скандалів зі знаменитостями та фанатами в мережі, бо вони нібито викликають соціальні заворушення

Зіркам та блогерам не можна поширювати чутки, публікувати неправдиву інформацію, провокувати фанатів

Китайська влада заборонила місцевим знаменитостям «хвалитися багатством» або «екстравагантними задоволеннями» в соціальних мережах.

Згідно із заявою китайського агентства з регулювання інтернету, акаунти знаменитостей і фанклубів повинні «дотримуватися громадського порядку і добрих звичаїв, правильної орієнтації громадської думки та цінностей, просувати основні соціалістичні цінності й підтримувати здоровий спосіб життя і смак», пише Business Insider.

Офіційні особи виступають проти скандалів зі знаменитостями та фанатами в мережі, що, за їхніми словами, викликають соціальні заворушення.

Зіркам також заборонили поширювати чутки, публікувати неправдиву або приватну інформацію, провокувати фанатів «словесними нападками один на одного» і спонукати брати участь в «незаконному зборі коштів або нераціональних інвестиціях».

Також влада заборонила проводити прямі трансляції 88 людям, зокрема, китайсько-канадському реперу Крісу Ву.

Доступ до глобальних платформ, таких як Twitter, Facebook і YouTube, в Китаї заблоковано, тому жителі використовують внутрішні сайти, що піддаються цензурі, такі як Weibo, Renren і Youku.

Щоб забезпечити дотримання нових правил, китайські соціальні мережі тепер зобов'язані повідомляти владі про «можливі незаконні та злочинні дії зірок і групові конфлікти за участю фанатів», одночасно модеруючи контент, який може викликати соціальні заворушення.

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