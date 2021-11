Секс-скандал у Китаї. У мережі з'явилися свіжі фотографії зниклої тенісистки

У мережі з'явилися свіжі фотографії китайської тенісистки Пен Шуай. Раніше спортсменка перестала виходити на зв’язок після того, як через китайську соцмережу Weibo звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі у сексуальному насильстві. Фото тенісистки опублікував у Twitter журналіст Шен Шивей.

За словами журналіста, який працює на державному каналі Китаю, ці фотографії тенісистка з підписом «Щасливих вихідних» відправила своїй подрузі у мессенджері WeChat, яка їх і опублікувала.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu