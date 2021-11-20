  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Секс-скандал у Китаї. У мережі з'явилися свіжі фотографії зниклої тенісистки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У мережі з'явилися свіжі фотографії китайської тенісистки Пен Шуай - Секс-скандал у Китаї. У мережі з'явилися свіжі фотографії зниклої тенісистки

    У мережі з'явилися свіжі фотографії китайської тенісистки Пен Шуай

    Фото з відкритих джерел

    Місцезнаходження китайської тенісистки залишається невідомим

    У мережі з'явилися свіжі фотографії китайської тенісистки Пен Шуай. Раніше спортсменка перестала виходити на зв’язок після того, як через китайську соцмережу Weibo звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі у сексуальному насильстві. Фото тенісистки опублікував у Twitter журналіст Шен Шивей.

    За словами журналіста, який працює на державному каналі Китаю, ці фотографії тенісистка з підписом «Щасливих вихідних» відправила своїй подрузі у мессенджері WeChat, яка їх і опублікувала.

    Нагадаємо, одна з найсильніших тенісисток світу в парному розряді Пен Шуай не виходить на зв'язок більше двох тижнів. Зникнення переможниці двох турнірів «Великого шлема» сталося після того, як Шуай розповіла у китайській соцмережі Weibo про домагання колишнього віцепрем'єра країни Чжана Гаолі.

    Читайте також:

    Теги: журналіст Пен Шуай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Секс-скандал у Китаї. У мережі з'явилися свіжі фотографії зниклої тенісистки