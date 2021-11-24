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    Щурів навчили грати у комп’ютерні ігри (відео)

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    Щури навчилися грати на комп'ютері - Щурів навчили грати у комп’ютерні ігри (відео)
    Щури навчилися грати на комп'ютері
    скріншот з відео

    Вчений навчив грати у комп’ютерні ігри звичайних щурів. На це пішов рік

    Біоінженер з Угорщини Віктор Тот зумів навчити звичайних щурів грати у комп’ютерні ігри. Тварини навчилися бігати та стріляти в Doom II. На навчання пішов рік.

    Для цього він створив спеціальний VR-прилад, а потім використав його для тренування трьох щурів. Звати вихованців Джон Ромеро, Том Холл і Джон Кармак.

    Щури навчилися бігати коридорами. Лабіринтами щури гуляти не вміють, а ось модифіковані прямі зони проходять без проблем. Також тварини навчилися відчиняти віртуальні двері та навіть перемагати ворогів.

    Як таке стало можливим? VR-прилад у формі кулі оснащений спеціальними сенсорами. Пацюк знаходиться зверху. У разі правильних дій – ходьба, відкриття дверей, стрілянина – через спеціальну трубку щурам подається солодка вода. Тваринам вона подобається.

    На експеримент науковець витратив трохи понад $2 тис.

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    Теги: тварини YouTube
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    Щурів навчили грати у комп’ютерні ігри (відео)