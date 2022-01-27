Медики назвали чотири «приховані» симптоми «Омікрону»

Дослідження показали, що втома присутня у 62% випадків Covid

Основними ознаками Covid-19 є кашель, втрата смаку та нюху, а також підвищена температура тіла, проте хворі на «Омікрон» можуть зіткнутися з низкою «прихованих» симптомів. Про це пише британська газета The Sun із посиланням на Національну службу охорони здоров'я (NHS).

Одним із прихованих симптомів «Омікрону» експерти назвали втому. Проте, як зазначили у службі, буває складно визначити, чи пов'язана втома та перевтома з коронавірусом чи з іншими факторами способу життя.

Іншим «прихованим» симптомом «Омікрону» є ломота та біль у м'язах. Подібний стан може бути спричинений тим самим почуттям втоми, зазначили медики.

Крім того, при «Омікроні» людина може втратити апетит і відчувати туман у голові, однак, як пояснюють експерти, така ознака може спостерігатися і за штаму «Дельта».

Четвертим «прихованим» симптомом «Омікрону» фахівці назвали біль у животі, діарею та нудоту.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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