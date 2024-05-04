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Компанія Boeing звітує про проблеми у виробництві літаків через санкції проти РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Компанія Boeing звітує про проблеми у виробництві літаків через санкції проти РФ
Виробництво цієї моделі літака також стримують проблеми з поставками пасажирських крісел для лайнерів
фото: gk-6mt/iStock

Компанія вже попередила інвесторів про те, що цього року виробить і поставить менше літаків, ніж було заплановано

Компанія Boeing під час виробництва літаків 787 Dreamliner зіткнулася з нестачею теплообмінників через санкції проти Росії. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Компанія планувала наростити виробництво цих літаків, проте нові постачальники не можуть забезпечити таку кількість літаків потрібними пристроями. Теплообмінники, що використовуються для систем кондиціонування повітря в літаках, до лютого 2022 року виробляло спільне підприємство російського АТ «ХС-Наука» і американської RTX Collins Aerospace, «дочки» RTX.

Після введення санкцій підприємство закрили, а виробництво перенесли на заводи в Коннектикуті та Вулвергемптоні. При цьому «ХС-Наука» зайнялася ремонтом літаків Boeing і Airbus, що залишилися в Росії. Новий постачальник теплообмінників RTX задовольняв попит Boeing на початку, проте з новими обсягами виробництва заводи не здатні впоратися, пише WSJ.

У зв'язку з цим компанія вже попередила інвесторів про те, що цього року виробить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

Минулого тижня авіакомпанія American Airlines оголосила про скорочення кількості рейсів за деякими маршрутами, а також про закриття сезонних рейсів раніше, ніж планувалося, через затримки поставок Boeing 787 Dreamliner.

WSJ додає, що виробництво цієї моделі літака також стримують проблеми з поставками пасажирських крісел для лайнерів. Вони зі свого боку пов'язані з нестачею матеріалів і затримкою із сертифікацією.

Нагадаємо, під час польоту з Сіднея до новозеландського міста Окленд в Австралії відбулася сильна турбулентність, внаслідок чого 50 людей отримали травми. З них 12 було госпіталізовано. 

Авіакомпанія LATAM Airlines заявила, що під час польоту рейсу LA800, Boeing 787-9 Dreamliner сталася «технічна неполадка, яка спричинила сильний рух».

Раніше у літака Boeing двері відвалились просто у польоті. Глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після того, як один із них втратив люк аварійного виходу безпосередньо під час польоту.

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Теги: санкції Boeing повітря

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