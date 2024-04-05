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Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник
2022 року суд заочно визнав Дмитра Табачника винним у державній зраді
фото з відкритих джерел

Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку вторгнення РФ

Дмитро Табачник отримав медаль «Учасника спеціальної військової операції» у війні росії проти України. Про це повідомляє рух «Чесно».

«Табачник був у складі групи, яка мала в лютому 2022 року стати тимчасовим урядом» в Києві. Також його помітили під час поїздки до гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького, щоб оформитись радником та отримати відповідний документ», – заявляють у «Чесно».

Російська влада нагородила Табачника медаллю: чим відзначився ексміністр-зрадник фото 1

За інформацією російських опозиційних медіа, медаль «Учасника спеціальної військової операції» Табачнику особисто вручив головнокомандувач Сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков.

2022 року суд заочно визнав Дмитра Табачника винним у державній зраді, пособництві державі-агресору та порушенню законів та звичаїв війни. У нього конфіскували майно на суму понад 200 млн грн.

Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів в тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Він безпосередньо виконував завдання щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби РФ. Відповідні «заходи» Табачник проводив спільно з фігурантами реєстру зрадників: Сальдо та Балицьким.

Нагадаємо, завдяки доказовій базі СБУ 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник. Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, акцентує увагу СБУ.

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Теги: влада майно санкції

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