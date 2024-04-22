Санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу: реакція Ізраїлю

«Якщо хтось думає, що може накласти санкції на підрозділ ЦАХАЛу, то я боротимуся з цим усіма силами», – Нетаньягу

Підрозділ Армії оборони Ізраїлю «Нецах Єгуда» може вперше зіткнутися з санкціями США через «жорстоке поводження» з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан. Ізраїль різко розкритикував рішення. Про це повідомляє АР.

Ізраїль засудив очікуване рішення як несправедливе й пообіцяв протистояти йому.

«Якщо хтось думає, що може накласти санкції на підрозділ ЦАХАЛу, то я боротимуся з цим усіма силами», – заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Військова структура «Нецах Єгуда» («Юдея назавжди») базувалася на окупованому Західному березі річки Йордан, деякі її члени були пов'язані з порушеннями прав палестинців.

Нагадаємо, що підрозділ Армії оборони Ізраїлю може вперше зіткнутися з санкціями США через «жорстоке поводження» з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан. Про це пише Guardian.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, представники Державного департаменту США підтвердили, що готуються ввести санкції проти батальйону ЦАХАЛу «Нецах Єгуда», який звинувачують у серйозних порушеннях прав людини проти палестинців.

Раніше Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.