Як агенти Кремля купують політиків Європи та США

«Наразі є переконливі докази масштабних операцій проросійського впливу по всій Європі»

На Заході посилюють викриття роботи російських агентів, але якщо в Бельгії спецслужби фактично оголосили війну агентам Кремля в Європарламенті, то в США поки далі викриття і нарікань в ЗМІ справа не зрушила. Про це пише низка західних ЗМІ, повідомляє iPress. Тексти зробили дослідження на цю тему.

Бельгія бореться з російськими агентами

«Прем'єр-міністр Бельгії заявив, що бельгійські спецслужби мають докази того, що депутати Європарламенту брали російські гроші, оголосивши про потенційно вибухонебезпечне судове розслідування», – пише європейське видання EU Observer.

«Москва зверталася до депутатів Європарламенту, а також платила їм, щоб просувати тут російську пропаганду», – заявив бельгійський прем'єр-міністр Александр Де Кроо в Брюсселі у п'ятницю 12 квітня.

«Грошові платежі не відбувалися в Бельгії, але було [незаконне іноземне] втручання», – додав він. Також прем’єр запевнив, що на національному рівні судові органи підтвердили, що це втручання підлягає кримінальному переслідуванню в Бельгії.

За інформацією EU Observer, бельгійське національне розвідувальне агентство VSSE отримало ці докази в результаті спільної операції з чеськими та польськими спецслужбами.

Як нагадує видання, справа Russiagate вибухнула 27 березня, коли чеські та польські спецслужби BIS і ABW заявили, що у них є докази того, що десятки тисяч євро таємних російських платежів пішли на користь депутатів та кандидатів у депутати Європарламенту.

Прем'єр-міністр Александр Де Кроо наголосив, що бельгійські спецслужби підтвердили існування проросійської мережі втручання, яка діє в кількох європейських країнах і в Бельгії.

EU Observer підкреслює, що Бельгія мала діяти, оскільки бельгійська VSSE зобов'язана за договором захищати інституції ЄС у Брюсселі від ворожого шпигунства. Також бельгійська VSSE тепер головує в Клубі Де Берна, неформального європейського форуму з обміну розвідданими, що посилює її роль.

Бельгійське судове розслідування того, що деякі ЗМІ охрестили Russiagate, переконує EU Observer, може призвести до арештів і тюремного ув'язнення. У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, VSSE тихо вислала з Бельгії 40 підозрюваних російських шпигунів.

Але, зауважує видання, судові розслідування зрештою оприлюднюють докази та імена. Вони також загрожують розкрити інші злочини, що виходять за рамки початкових звинувачень, коли бельгійські детективи візьмуться за роботу, ставлячи питання про те, хто ще в Брюсселі, крім кількох маргінальних депутатів Європарламенту, може бути викритий у результаті розслідування щодо Росії.

Зі свого боку де Кроо заявив, що поінформував посадовців ЄС на найвищому рівні про свої наміри. Зокрема він особисто поговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою про бельгійське розслідування щодо Росії.

Як нагадує EU Obserever, платежі депутатам здійснювалися через «Голос Європи» (Voice of Europe) – проросійське ЗМІ, що базується у Празі й належить прокремлівському олігарху (йдеться про Віктора Медведчука, про це докладніше тут, – Ред.). Підозри були зосереджені навколо ультраправих депутатів Європарламенту, які давали інтерв'ю, повторюючи російську пропаганду щодо України.

Тривожний сигнал для США

Поки в Бельгії намагаються розслідувати діяльність кремлівських маріонеток і планують судові розгляди, у США колишній офіцер ЦРУ Алекс Фінлі поки тільки може нарікати на те, що в Америці росіяни діють так само, як і в Європі.

У своїй статті для видання New Republic він пояснює, чому розгалужена пропутінська корупційна мережа, яка викрита в Європі, є тривожним сигналом для США. Адже подібне відбувається і в Америці.

За словами Фінлі, демократи роками попереджали про російський вплив у Республіканській партії під керівництвом Дональда Трампа. Але тепер навіть деякі відомі члени Конгресу від Республіканської партії б'ють на сполох.

«Я думаю, що російська пропаганда, на жаль, проникла у Сполучені Штати, і вона інфікувала значну частину бази моєї партії», – заявив минулого тижня конгресмен Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників. Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер пішов далі, заявивши через кілька днів Джейку Тапперу з CNN: «Ми бачимо, що безпосередньо з росії йдуть спроби замаскувати антиукраїнські й проросійські повідомлення, деякі з яких ми навіть чуємо, як вони виголошуються в залі засідань Палати представників».

Фінлі запитує, кого ж з республіканців вони можуть мати на увазі? Представник Кен Бак без вагань вказав пальцем на Марджорі Тейлор Грін, заявивши: «московська Марджорі зараз зосереджена на українському питанні, отримує тези для розмов від Кремля і переконується, що вона популярна й отримує багато висвітлення».

Як зазначає автор, вони говорять вголос те, що колись шепотіли за зачиненими дверима. У 2016 році, коли він був конгресменом-республіканцем, колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті сказав на приватній зустрічі з лідерами Республіканської партії: «Я думаю, що путін платить двом людям: Рорабахеру і Трампу... клянуся Богом». (Дана Рорабахер, якого колись називали «улюбленим конгресменом Путіна», втратив своє місце 2018 року).

Маккарті, зіткнувшись із витоком аудіо у 2017 році, заявив, що це був жарт. Але будь-хто, хто звертає увагу на те, як російські спецслужби проводять операції впливу, і Фінлі наголошує, що він як колишній офіцер ЦРУ знає, що це не жарт. За його словами, це порушує законне і серйозне питання: чи платили російські оперативники комусь із республіканських посадовців?

За словами автора, випадок із викриттям мереж російських маріонеток в Європі висвітлює важливе непорозуміння, яке виникло під час першої президентської кампанії Трампа, щодо того, як працюють операції зловмисного впливу. Адже це операції людської розвідки – не те, що можна побачити в голлівудському фільмі. Оперативники російських спецслужб зустрічаються з політиками, журналістами, активістами та іншими впливовими особами і платять їм за виконання певних завдань.

Ідея полягає в тому, щоб просувати наративи і політику, які допомагають Росії, але маскувати їх за місцевим обличчям. Це забезпечує Москві правдоподібне заперечення, але також підвищує ймовірність того, що аудиторія буде довіряти повідомленням. Це також слугує певній меті всередині Росії, оскільки внутрішня пропаганда нібито демонструє, що люди в інших країнах погоджуються з позицією кремля.

Фінлі зауважує, що скандал з «Голосом Європи» – лише останній приклад російського впливу на континенті. Минулого року Проєкт дослідження організованої злочинності та корупції виявив, що політики в Німеччині, Італії та на Кіпрі отримували гроші від російських оперативників за прийняття законів, буквально написаних офіцерами російської розвідки. OCCRP також виявив приклади, коли співробітники парламентів, партійні активісти та члени аналітичних центрів публікували статті в європейських ЗМІ під своїм ім'ям, тоді як насправді ці статті були написані російськими кураторами.

Як наголошує колишній офіцер ЦРУ, наївно думати, що така ж схема не існує у Сполучених Штатах, враховуючи численні докази скоординованих проросійських тез з боку кількох політиків-республіканців. Лише цього тижня Мерджорі Тейлор Грін говорила зі Стівом Бенноном про переслідування християн в Україні, що є тезою Кемля, спрямованою на посилення промосковського крила Української православної церкви. США повинні витрачати гроші на кордон з Мексикою, а не на допомогу Україні? Це теза Кремля. Росія вторглася в Україну, щоб захистити себе від розширення НАТО? Це теза Кремля. Закликати до припинення вогню і віддати Росії Крим і східні області України? Це теза Кремля.

За словами Алекса Фінлі, хоча не можна з упевненістю сказати, чи перебувають республіканські посадовці на російській зарплаті так само, як їхні європейські колеги, можна бути впевненим, що до них зверталися. Як писав директор національної розвідки у 2021 році, російські розвідники та їхні довірені особи «намагалися використовувати відомих американських діячів та медіаканали для відмивання своїх наративів для американських посадовців та аудиторії. Ці російські ставленики зустрічалися з американськими особами, пов'язаними з адміністрацією Трампа, і надавали їм матеріали для проведення офіційних розслідувань; найняли американську фірму для подання петицій американським посадовцям; вони також контактували з відомими американськими медіадіячами».

Що стосується платежів, то, за словами автора, картина доволі тривожна. 2017 року Ендрю Інтратер пожертвував 250 тисяч доларів до інавгураційного фонду Трампа, а через кілька місяців – 35 тисяч доларів на його передвиборчу кампанію. Інтратер – двоюрідний брат Віктора Вєксєльбєрга, російського олігарха, на якого США наклали санкції у 2018 році за зв'язки з Путіним. Як зауважує Фінлі, відомо, що олігархи відіграють невід'ємну роль у фінансуванні російських операцій впливу. Один із них розповів спеціальному раднику Роберту Мюллеру, що Путін проводив щоквартальні зустрічі зі своїми олігархами для обговорення стратегічних витрат.

2018 року фірма з Техасу пожертвувала гроші спікеру Палати представників Майку Джонсону. Ця фірма на 88% належить трьом росіянам. А минулого тижня стало відомо, що Trump Media отримала кредити від російського банку, щоб допомогти компанії втриматися на плаву до того, як вона стала публічною, і це в той час, коли жоден американський банк не став би кредитувати Трампа.

Будь-які пожертви, які могли бути зроблені через анонімні ТОВки на користь Комітетів політичної дії, можливо, з додаванням послуг за винагороду, найімовірніше залишаться непрозорими через рішення Верховного Суду у справі «Громадяни об'єднані». Не можна сказати, чи є фінансові транзакції, про які відомо, нечесними. Але загальна картина є тривожною, вважає Фінлі, особливо з огляду на шалену опозицію багатьох республіканців у Палаті представників щодо допомоги Україні та мирного плану Трампа, який передбачає передачу Криму та частини Сходу України Росії. Подібний план пропонували Пол Манафорт, голова передвиборчої кампанії Трампа 2016 року, та його партнер оперативник російської розвідки Константін Кілімнік під час виборів 2016-го.

Алекс Фінлі також натякає, що Heritage Foundation, який очолював «Проєкт 2025» – авторитарний план майбутньої республіканської адміністрації, стає все більш дружнім з Угорщиною і навіть приймав Орбана в приватній обстановці минулого місяця. Цілком можливо, що деякі люди, які перебувають на російській зарплаті, були присутні на заході Heritage Foundation, їхня роль – впливати на проросійську політику і забезпечувати її підтримку.

«Наразі є переконливі докази масштабних операцій проросійського впливу по всій Європі, які спрямовані на використання політиків, медійних діячів та інших осіб, і деякі з цих зусиль виявилися успішними. У Сполучених Штатах хоча і з'явилася певна схема, поки невідомий повний масштаб цього впливу. Але було б нерозумно, не кажучи вже про небезпеку, вважати, що у США є імунітет до цього», – наголошує Алекс Фінлі.

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