Туреччина висунула умову для відновлення торгівлі з Ізраїлем

Анкара чекає запровадження постійного режиму припинення вогню у Газі

Туреччина не відновить торгівлю з Ізраїлем доти, доки не встановиться постійний режим припинення вогню в Секторі Гази, заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат.

Ще однією вимогою Туреччини є забезпечення безперешкодного та безперервного доступу гуманітарної допомоги до Сектору Гази. Цю вимогу Мінторг Туреччини висунув 2 травня.

«Безкомпромісна позиція Ізраїлю і ситуація, що погіршується, в Секторі Гази спонукали Туреччину припинити торгівлю», – додав міністр.

Напередодні глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац звинуватив президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у порушенні торгових угод після рішення Анкари щодо блокування ізраїльського імпорту та експорту у турецьких портах. Кац заявив, що його відомство займеться пошуком альтернатив торгівлі з Туреччиною.

У квітні Туреччина анонсувала запровадження обмежень у сфері експорту для Ізраїлю, зокрема, під них потрапили 54 категорії товарів, зокрема цемент, сталь, алюміній, залізні будматеріали та обладнання.

2 травня адміністрації портів Туреччини отримали розпорядження повністю припинити відправку вантажів до портів Хайфи та Ашдода, а також припинити розвантаження вантажів із Ізраїлю. Мінторг Туреччини оголосив про повне припинення торгівлі з Ізраїлем.

Нагадаємо, про те що Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем. Про це заявив президент республіки Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.Ердоган додав, що неможливо підтримувати торговельні зв'язки з Ізраїлем, який «винен у загибелі понад 40 тис. осіб і пораненні понад 75 тис. у Газі».