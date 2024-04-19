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Падіння попиту з боку Китаю вбиває найстаріший бізнес Швейцарії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Падіння попиту з боку Китаю вбиває найстаріший бізнес Швейцарії
Експорт швейцарських годинників до Китаю скоротився на 42%
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Експорт швейцарських годинників скорочується через падіння попиту з боку азійських країн 

Падіння попиту на товари преміум-класу спостерігається на ринках Гонконгу та Китаю. Згідно з інформацією Bloomberg, експорт швейцарського годинника сюди минулого року скоротився на 42%, якщо порівнювати з 2020 роком.

«Щомісячний експорт швейцарських годинників зазнав найбільшого падіння з 2020 року через падіння попиту на годинники преміум-класу та класу люкс на ключових ринках, включаючи Китай і Гонконг», – пише видання.

Експерти галузі називають подібний відкат логічним наслідком закінчення пандемійного буму.

Загалом експорт годинника зі Швейцарії скоротився в 2023 році на 16% до сукупних 2 млрд швейцарських франків. Інформацію підтвердили у Федерації швейцарської годинної промисловості країни. Але найбільший спад продажів посідає саме китайський ринок.

«Негативна тенденція навіть гірша, ніж ми очікували, а спад у Китаї справді викликає занепокоєння і, ймовірно, вказує на те, що запаси в регіоні знову виявилися надто високими», – підтвердив аналітик Жан-Філіп Берчі.

Раніше стало відомо, що група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який передбачатиме заборону впровадження санкцій.

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Теги: Гонконг напад партії ринок бізнес Китай Швейцарія експорт санкції

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