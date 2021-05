Трамп створив сайт для спілкування з прибічниками

На своєму сайті Трамп збирається публікувати заяви для електорату

45-й президент США Дональд Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump («З робочого столу Дональда Трампа»).

Трамп має право самостійно публікувати заяви на цьому сайті, а його електорат може ділитися ними в соціальних мережах на власний розсуд.

До цього, на початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus. Платформа дозволяє спілкуватися з представниками партій, а також брати участь в різних чатах.

Акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року після штурму Капітолію його прихильниками.

Згодом Трамп закликав своїх прихильників розійтися, але він продовжував заявляти, що «вибори вкрали» і що він розуміє «їх біль».

Зазначимо, Facebook знищуватиме контент із голосом Трампа.

Раніше стало відомо, що Трамп збирається запустити власну соцмережу, яка «повністю змінить правила гри».

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.