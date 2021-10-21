Сенат зобов'язав NASA знайти конкурента Ілона Маску для посадки на Місяць

Оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як інвестори оголосили про продаж своїх акцій

Контракт на будівництво посадкового модуля виграла компанія SpaceX Ілона Маска

Сенат США зобов'язав NASA вибрати другого підрядника для будівництва посадкового модуля на Місяць в 2024 році. Про рішення комітету Сенату з асигнувань повідомляє SpaceNews.

У квітні 2021 року було оголошено, що контракт на будівництво посадкового модуля виграла компанія SpaceX Ілона Маска. Ті, хто програв компанії, Blue Origin і Dynetics, відразу ж подали скаргу до Рахункової палати США, звинувативши NASA в несправедливості.

NASA не змінило своє рішення і після відкритого листа Джеффа Безоса, в якому він пропонував $2 млрд на місячну програму з власних коштів, в обмін на те, що його посадковий модуль Blue Moon виберуть для висадки.

У своєму рішенні, в якому обґрунтовується фінансування NASA в 2022 році, сенатори спростували заяву агентства, що воно недофінансовується державою. У 2022 році на його потреби планується виділити $24.83 млрд, що на $300 млн більше, ніж було запитано агентством.

«Риторика NASA про фінансування, недостатнє фінансування для двох команд в рамках програми Human Landing System, виглядає порожньою, – йдеться в рішенні. – Використовуючи це фінансування, в NASA повинні забезпечити резервування і конкуренцію, включаючи тверду підтримку дослідженням, випробуванням для як мінімум двох команд HLS».

Тепер в NASA повинні протягом 30 днів надати конгресу план підтримки двох команд розробників.

Нагадаємо, раніше американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4.

Також нещодавно стало відомо, що оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як інвестори оголосили про продаж своїх акцій.

Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».



