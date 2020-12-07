Конституційний суд Молдови призупинив обмеження повноважень президента

Дію закону про обмеження повноважень президента щодо контролю Служби інформації і безпеки призупинено

Конституційний суд Молдови призупинив дію закону, який обмежує повноваження президента.

Про це повідомляє Modlpres.

Зазначається, що мова йде про скандальний законопроєкт парламенту, при якому виключалася можливість президента координувати діяльність Служби інформації і безпеки, а також заборонялася можливість призначати керівництво спецслужби.

При цьому, зазначена спеціальна служба повністю переходить під контроль парламенту.

Раніше стало відомо про те, що партія переможця президентських виборів в Молдові Майї Санду оскаржила в Конституційному суді обмеження повноважень президента щодо контролю Служби інформації і безпеки.

Нагадаємо, у неділю президент Молдови Майя Санду вивела людей на протест.

До слова, прем’єр Молдови став на бік Санду, яка закликає розпустити парламент.

Раніше парламент Молдови урізав повноваження президента після перемоги Санду.

2 грудня новообрана президент Молдови Майя Санду заявила про спробу «захоплення влади» через внесений депутатами проєкту, що пропонує забрати у президента контроль над спецслужбою країни.

Проєвропейська Майя Санду, лідер партії «Дія та солідарність» (PAS), у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон – 42,25%.