Коробки з бананами та напис «Гітлер»: в Іспанії поліція вилучила рекордну кількість кокаїну

Злочинна організація в Еквадорі мала велику мережу з доставки наркотиків до Іспанії через міжнародну компанію з торгівлі бананами

В Іспанії, у порту міста Альхесірас поліція вилучила рекордну для країни кількість кокаїну – 9,5 тонн. Наркотики були заховані серед коробок із бананами в транспортному контейнері з Еквадору. Про це повідомляє Національна поліція Іспанії.

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На коробках було понад 30 різних логотипів, що відповідають різним європейським злочинним угрупованням, які мали отримати кокаїн, а також напис «Гітлер».

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Злочинна організація в Еквадорі мала велику мережу з доставки наркотиків до Іспанії, переважно в порти Альхесірасу і Віго через міжнародну компанію з торгівлі бананами, яка розташована в головному банановому порту Еквадору в місті Мачала. За даними поліції, вони могли відправляти до 40 контейнерів на місяць, зокрема з наркотиками.

«Ця операція стала безпрецедентним ударом по одній з найважливіших у світі злочинних організацій, що займаються поширенням кокаїну, і націленою на великі злочинні мережі в Європі», – заявили в поліції.

До слова, в Україні на збуті 3 кг кокаїну затримали колишнього правоохоронця. Він входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України. Продавали кокаїн на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали $45 тис. Учасниками міжнародного каналу збуту також були митники та громадяни інших країн ЄС.