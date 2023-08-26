Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Коробки з бананами та напис «Гітлер»: в Іспанії поліція вилучила рекордну кількість кокаїну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Коробки з бананами та напис «Гітлер»: в Іспанії поліція вилучила рекордну кількість кокаїну
Злочинці могли відправляти до 40 контейнерів на місяць
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Злочинна організація в Еквадорі мала велику мережу з доставки наркотиків до Іспанії через міжнародну компанію з торгівлі бананами

В Іспанії, у порту міста Альхесірас поліція вилучила рекордну для країни кількість кокаїну – 9,5 тонн. Наркотики були заховані серед коробок із бананами в транспортному контейнері з Еквадору. Про це повідомляє Національна поліція Іспанії.

На коробках було понад 30 різних логотипів, що відповідають різним європейським злочинним угрупованням, які мали отримати кокаїн, а також напис «Гітлер».

Злочинна організація в Еквадорі мала велику мережу з доставки наркотиків до Іспанії, переважно в порти Альхесірасу і Віго через міжнародну компанію з торгівлі бананами, яка розташована в головному банановому порту Еквадору в місті Мачала. За даними поліції, вони могли відправляти до 40 контейнерів на місяць, зокрема з наркотиками.

«Ця операція стала безпрецедентним ударом по одній з найважливіших у світі злочинних організацій, що займаються поширенням кокаїну, і націленою на великі злочинні мережі в Європі», – заявили в поліції.

До слова, в Україні на збуті 3 кг кокаїну затримали колишнього правоохоронця. Він входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України. Продавали кокаїн на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали $45 тис. Учасниками міжнародного каналу збуту також були митники та громадяни інших країн ЄС.

Читайте також: Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні мільйонів євро
Теги: Іспанія наркотики Еквадор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія Іспанії отримала найсучаснішу, третю версію системи – Cervus
Іспанія створила антидроновий комплекс на основі штучного інтелекту (відео)
26 липня, 15:50
У Іспанії вирішили боротися із неконтрольованим туризмом
Популярне туристичне місто вводить податок для піших мандрівників
31 липня, 13:45
В уряді Сінгапуру вважають, що смертна кара є ефективним способом запобігання злочинам, пов’язаним з наркотиками
У Сінгапурі вперше за 20 років страчено жінку
28 липня, 17:06
Ціни на оливкову олію зростатимуть і надалі
Ціни на оливкову олію рекордно зросли
3 серпня, 16:30
Французи активно вживають алкголь та палять
Франція порахувала, скільки коштують державі шкідливі звички громадян
3 серпня, 20:16
Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті? тема тижня
7 серпня, 14:05
У Барселоні самотні туристи отримують проблеми
Ресторатори популярної країни забороняють вхід до закладів самотнім туристам
11 серпня, 20:21
Ще одна країна приєднається до гарантій безпеки для України
Ще одна країна приєднається до гарантій безпеки для України
17 серпня, 01:54
На іспанському острові Тенерифе четвертий день вирують лісові пожежі
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей
20 серпня, 00:29

Соціум

«Це тільки початок»: Повітряні сили України прокоментували атаки безпілотників на Москву
«Це тільки початок»: Повітряні сили України прокоментували атаки безпілотників на Москву
Коробки з бананами та напис «Гітлер»: в Іспанії поліція вилучила рекордну кількість кокаїну
Коробки з бананами та напис «Гітлер»: в Іспанії поліція вилучила рекордну кількість кокаїну
«Паша просто попив води». Родичі окупанта скаржаться, що його отруїли українці
«Паша просто попив води». Родичі окупанта скаржаться, що його отруїли українці
Білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою
Білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою
До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту
До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту
Після атаки безпілотника над Москвою піднявся стовп вогню (відео)
Після атаки безпілотника над Москвою піднявся стовп вогню (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
109K
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки
19K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
7647
Після смерті Пригожина Путіну залишилось недовго: британський парламентар пояснив чому
7340
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин
6222
«Вагнерівці» підуть проти Москви – боєць легіону «Свобода Росії»

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Сьогодні, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Сьогодні, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту