Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на оливкову олію рекордно зросли

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціни на оливкову олію рекордно зросли
Ціни на оливкову олію зростатимуть і надалі
фото з відкритих джерел

Експерти зазначають: останній сезон виявився «рекордно складним», оскільки врожай оливок був мінімальним за 30 років

Ціни на оливкову олію першого холодного віджиму (extra virgin) досягли історичного рекорду. Такими є дані Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Barron's.

За даними МВФ, у квітні ціна оливкової олії сягла $6 269,63 за тонну, що на 46% вище, ніж роком раніше. 

Постачальники як Іспанії, Італії та Греції, так і Туреччини та Тунісу підвищують ціни. За даними Єврокомісії, у липні 2023-го ціни на extra virgin варіювалися від 6 тис. євро за тонну в Греції до 7200 євро – в Італії. Зростання цін експерти пов'язують із кон'юнктурою ринку: низькою врожайністю оливок, стриманими прогнозами щодо цьогорічного врожаю.

У компанії Filippo Berio з Нью-Джерсі, яка є одним із найбільших у світі виробників оливкової олії, зазначають: останній сезон виявився «рекордно складним», оскільки врожай оливок був мінімальним за 30 років.

Спека, посуха, розмноження шкідників та лісові пожежі призведуть до різкого зниження врожаю оливкової олії у Греції. Про це повідомляє ресурс libre.gr. Виробництво знизиться на третину з 300 тис. тонн до 200 тис. У Південній Європі цей показник впаде на 40%.

За оцінками Європейської комісії, виробництво оливкової олії в Греції знизиться до 1,391 млн. тонн з 2,272 млн. тонн у 2022 році. Виробників серйозно турбує посуха та аномальне підвищення температури, яке заважає зав'язуванню плодів.

Представник компанії, яка займається імпортом оливкової олії з Греції, підтвердив, що ціни на олію першого віджиму –  значно зросли. Буквально рік тому виробник реалізовував його за ціною 3800 євро за тонну, а зараз ціна становить 6200-6300 євро.

Ображена Туреччина 

Туреччина, щоб захистити внутрішній ринок, з 1 серпня взагалі зупинила на 3 місяці експорт оливкової олії. Олія зросла в ціні вдвічі. Введені заходи також пов'язують із тим, що Іспанія та Італія переробляють турецьку олію, а потім продають іншим країнам.

Згідно зі статистикою міжнародної ради з оливок (IUC), через посуху в Європі виробництво оливкової олії у світі знизилося на 20%, насамперед за рахунок Італії та Іспанії, а от у Туреччині воно зросло на 62%. Також, зазначає міністерство торгівлі Туреччини, експорт турецької оливкової олії з листопада 2022 року до липня поточного збільшився на 240% і склав 136,5 тис. тонн.

Зазначається, що через зростання експорту ціни на олію значно зросли і в Туреччині – аж на 102%.

Міністерство торгівлі Туреччини зазначає, що через високі мита ЄС Туреччина зможе постачати оливкову олію в упаковці і з доданою вартістю кінцевому споживачеві в країнах-членах ЄС, але у «вкрай невеликих» кількостях.

«Однак Італія та Іспанія переробляють поставлену нашою країною олію гуртом і в бочках і потім продають їх у треті країни (під своїми брендами, – Главком»). З листопада по липень наш експорт олії в бочках до Іспанії зріс у 21 раз у порівнянні з тим же періодом роком раніше, а в Італію – у 44 рази», – повідомляє міністерство.

«Оцінивши перелічені вище обставини, міністерство вирішило запровадити додаткові заходи щодо експорту оливкової олії, як у пляшках, так і в бочках, до початку збору наступного врожаю – до 1 листопада 2023 року», – повідомило відомство.

Нагадаємо, українські олійні заводи стикались із проблемами, повʼязаними з квотами на експорт продукції по морському коридору.У виробників олії в України виникли великі проблеми. Деякі заводи були змушені призупинити свою роботу. Про це у своєму Telegram написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. 

Читайте також: Компанія Johnson & Johnson’s потрапила у великий репутаційний скандал
Теги: Туреччина експорт Італія ринок продукти Іспанія скандал рекорд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку бізнесу, рішення НКРЕКП не виправило проблеми на ринку, а відклало комплексне вирішення проблеми
Бізнес закликав Енергоспівтовариство допомогти у вирішенні боргових проблем в галузі «зеленої» енергетики
15 липня, 17:07
У соцмережах розгорівся скандал, бо жителя Херсонської області не пустили в евакуаційний автобус через собаку
Херсонець йшов пішки до Одеси з собакою, бо їх не евакуювали: Верещук прокоментувала
3 липня, 22:11
Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні
Історичний магазин у Барселоні ввів плату для туристів: чим це зумовлено
13 липня, 17:15
Італія не долучатиметься до коаліції країн, які забезпечують підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16
Італія пояснила, чому відмовляється брати участь у коаліції винищувачів
19 липня, 17:58
Популярна українська актриса Олена Світлицька із доньками
«Хапає її за руку і так просто жбурляє»: актриса Світлицька розповіла про агресивну росіянку в Туреччині
19 липня, 13:00
Катерина Садурська стала світовою рекордсменкою
Пірнула на 76 метрів: українка встановила унікальний світовий рекорд (відео)
31 липня, 13:52
Михайло Подоляк
Міністр оборони Італії заявив про «глухий кут» на фронті в Україні. Реакція Банкової
31 липня, 01:26
Співробітники готелю побили росіянина, коли той поліз у бійку
Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині відгамселили стільцями росіянина (відео)
Вчора, 16:55
Користувачі мережі зазначають: у початку війни в Україні винні лише росіяни
«Українці заслужили цю війну». Пост у соцмережі спричинив бурхливе обговорення
31 липня, 12:40

Економіка

Ціни на оливкову олію рекордно зросли
Ціни на оливкову олію рекордно зросли
Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі, і ось чому
Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі, і ось чому
Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі
Євросоюз терміново запровадив нові санкції проти Білорусі
Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень
Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень
Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня
Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня
Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму
Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
26K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
24K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
9585
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
6783
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
5991
Із хмарочоса «Москва-Сіті», куди влучив дрон, масово виселяються мешканці

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту