Ціни на оливкову олію рекордно зросли

Експерти зазначають: останній сезон виявився «рекордно складним», оскільки врожай оливок був мінімальним за 30 років

Ціни на оливкову олію першого холодного віджиму (extra virgin) досягли історичного рекорду. Такими є дані Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Barron's.

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За даними МВФ, у квітні ціна оливкової олії сягла $6 269,63 за тонну, що на 46% вище, ніж роком раніше.

Постачальники як Іспанії, Італії та Греції, так і Туреччини та Тунісу підвищують ціни. За даними Єврокомісії, у липні 2023-го ціни на extra virgin варіювалися від 6 тис. євро за тонну в Греції до 7200 євро – в Італії. Зростання цін експерти пов'язують із кон'юнктурою ринку: низькою врожайністю оливок, стриманими прогнозами щодо цьогорічного врожаю.

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У компанії Filippo Berio з Нью-Джерсі, яка є одним із найбільших у світі виробників оливкової олії, зазначають: останній сезон виявився «рекордно складним», оскільки врожай оливок був мінімальним за 30 років.

Спека, посуха, розмноження шкідників та лісові пожежі призведуть до різкого зниження врожаю оливкової олії у Греції. Про це повідомляє ресурс libre.gr. Виробництво знизиться на третину з 300 тис. тонн до 200 тис. У Південній Європі цей показник впаде на 40%.

За оцінками Європейської комісії, виробництво оливкової олії в Греції знизиться до 1,391 млн. тонн з 2,272 млн. тонн у 2022 році. Виробників серйозно турбує посуха та аномальне підвищення температури, яке заважає зав'язуванню плодів.

Представник компанії, яка займається імпортом оливкової олії з Греції, підтвердив, що ціни на олію першого віджиму – значно зросли. Буквально рік тому виробник реалізовував його за ціною 3800 євро за тонну, а зараз ціна становить 6200-6300 євро.

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Ображена Туреччина

Туреччина, щоб захистити внутрішній ринок, з 1 серпня взагалі зупинила на 3 місяці експорт оливкової олії. Олія зросла в ціні вдвічі. Введені заходи також пов'язують із тим, що Іспанія та Італія переробляють турецьку олію, а потім продають іншим країнам.

Згідно зі статистикою міжнародної ради з оливок (IUC), через посуху в Європі виробництво оливкової олії у світі знизилося на 20%, насамперед за рахунок Італії та Іспанії, а от у Туреччині воно зросло на 62%. Також, зазначає міністерство торгівлі Туреччини, експорт турецької оливкової олії з листопада 2022 року до липня поточного збільшився на 240% і склав 136,5 тис. тонн.

Зазначається, що через зростання експорту ціни на олію значно зросли і в Туреччині – аж на 102%.

Міністерство торгівлі Туреччини зазначає, що через високі мита ЄС Туреччина зможе постачати оливкову олію в упаковці і з доданою вартістю кінцевому споживачеві в країнах-членах ЄС, але у «вкрай невеликих» кількостях.

«Однак Італія та Іспанія переробляють поставлену нашою країною олію гуртом і в бочках і потім продають їх у треті країни (під своїми брендами, – Главком»). З листопада по липень наш експорт олії в бочках до Іспанії зріс у 21 раз у порівнянні з тим же періодом роком раніше, а в Італію – у 44 рази», – повідомляє міністерство.

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«Оцінивши перелічені вище обставини, міністерство вирішило запровадити додаткові заходи щодо експорту оливкової олії, як у пляшках, так і в бочках, до початку збору наступного врожаю – до 1 листопада 2023 року», – повідомило відомство.

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