Популярне туристичне місто вводить податок для піших мандрівників
Місцева влада іспанського міста розраховує через два роки залучити від 2,5 до 3 мільйонів євро у вигляді податку з туристів
Відоме іспанське туристичне місто Сантьяго-де-Компостела хоче запровадити новий туристичний податок, щоб впоратись із напливом туристів. Про це пише Euronews.com.
Сантьяго-де-Компостела - пункт призначення для так званих «пілігрімів», учасників знаменитого іспанського паломництва Каміно-де-Сантьяго. У 2022 році це популярне місце в північному заході Іспанії прийняло майже 440 тис. «паломників». Середня щорічна кількість відвідувачів перевищує 300 тис.
Регіональний податок планують запровадити у 2025 році. Він стягуватиметься готелями під час оплати ночівлі та, ймовірно, становитиме від 0,50 до 2,50 євро залежно від типу розміщення.
«Я хочу, щоб місто перестало бути лише туристичним центром і тематичним парком. З Сантьяго не потрібно тікати через неконтрольований туризм. Ми хочемо насолоджуватися багатим і процвітаючим сектором туризму, а також комфортним містом», – заявила очільниця міста Горетті Санмартін.
За її словами, пріоритетом буде також забезпечення житлом місцевих жителів. Очікується, що податок міг би залучити додатково від 2,5 до 3 мільйонів євро на рік для Сантьяго, які підуть на підтримку історичного центру міста.
Цікаво, що у 2012 році іспанська Барселона запровадила туристичний податок, і який уже у квітні 2024 року зросте до 3,25 євро з туриста за один день перебування у місті.
Валенсія також планує запровадити туристичний податок протягом наступного року в розмірі від 0,50 до 2 євро, щоб сприяти розвитку сталого туризму.
Розміщення для відпочинку на Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера) також обкладається податком, який у високий сезон може досягати 4 євро за ніч.
Нагадаємо, історичний замок Англії почав приймати постояльців. Одне з найвідоміших і найпопулярніших історичних визначних пам'яток Англії- Палац Лідс у Кенті, із більш ніж 900-річною історією, завжди привертав увагу світових знаменитостей та членів королівських сімей. Знаменитості, такі як герцог і герцогиня Віндзорські, Вінстон Черчілль, актори Чарлі Чаплін, Еррол Флінн і Девід Нівен, зупинялися тут, залишаючи свої сліди на стінах і переглядаючи зі своїх вікон чудові пейзажі.
Співробітники палацу оголосили про «захоплюючу» можливість для своїх відвідувачів, зазначивши, що в певні дати протягом липня та серпня гості можуть «відчути казку, яка втілюється в життя».
Ночівля відбуватиметься в історичних спальнях замку, укомплектована сніданком і вечерею, «придатною для королівської сім’ї».
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