Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей
На іспанському острові Тенерифе четвертий день вирують лісові пожежі
фото з відкритих джерел

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра

На іспанському острові Тенеріфе не вщухають лісові пожежі вже четвертий день поспіль. З острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст. Про це пише Reuters.

Пожежа спалахнула 16 серпня в гірському національному парку навколо вулкана Тейде - найвищої вершини Іспанії - на тлі спекотної та сухої погоди.

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень. 

На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей фото 1
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей фото 2
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей фото 3

Гасіння пожеж ускладнюється підвищенням температури та зростанням вітру.

На острові зафіксована значна задимленість. Головними постраждалими є переважно літні люди. Вогонь поки що не дістався до житлових та туристичних районів. Однак за місцевими оцінками, це вже найбільш масштабна лісова пожежа за історію острова.

Читайте також: У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі

Теги: пожежа Іспанія будинок штучний інтелект Алі Сов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований у Миколаєві будинок автора гімну Москви
Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
20 липня, 16:37
Обстріл Харкова: російський дрон атакував гуртожиток, спалахнула пожежа
Обстріл Харкова: російський дрон атакував гуртожиток, спалахнула пожежа
1 серпня, 01:53
Будинок «надрукують» для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила свою оселю під час активних бойових дій у регіоні
В Ірпені з'явиться будинок, надрукований на 3D-принтері
31 липня, 10:04
За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області
РФ вдарила артилерією по Нікопольщині, наступала поблизу Надії: ситуація в регіонах
28 липня, 12:02
Вибух стався близько 21:50 на перехресті вулиці Кулинська та Федерального шосе у селі Новокулі на виїзді з Махачкали
Вибух на АЗС у Махачкалі: десятки загиблих. Фото та відео станом на ранок
15 серпня, 09:27
Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13Б
Знесення 200-річного будинку на Подолі: Кличко зробив заяву
12 серпня, 16:40
Наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу
Нічна атака на Одесу: стало відомо, куди впали уламки ворожих ракет (фото)
14 серпня, 05:27
На місці пожежі працюють рятувальники
Вибухи на околиці Києва: перші деталі від рятувальників
Вчора, 11:49
Рятувальники ліквідовують пожежу у складських приміщеннях
Масштабна пожежа під Києвом: вибухи прогриміли у криміналістичному центрі МВС
Вчора, 12:25

Соціум

На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей
Грузія не впустила колишніх вʼязнів з Херсонщини, вивезених до Росії
Грузія не впустила колишніх вʼязнів з Херсонщини, вивезених до Росії
У Гонконгу помер популярний пес із мемів
У Гонконгу помер популярний пес із мемів
Кадиров видав чергову порцію погроз та здивував зовнішнім виглядом
Кадиров видав чергову порцію погроз та здивував зовнішнім виглядом
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотника на Москву
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотника на Москву
«Вагнерівці» залишають Білорусь, названо причину
«Вагнерівці» залишають Білорусь, названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Економіст Ігор Ліпсіц: Із Росією відбувається приблизно те саме, що трапилося з Кубою
22K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
13K
Втрати України у війні: Міноборони прокоментувало названі США цифри
7693
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
7058
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
6929
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику

Новини

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
18 серпня, 07:40

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту