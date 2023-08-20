На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей

На іспанському острові Тенерифе четвертий день вирують лісові пожежі

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра

На іспанському острові Тенеріфе не вщухають лісові пожежі вже четвертий день поспіль. З острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст. Про це пише Reuters.

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Пожежа спалахнула 16 серпня в гірському національному парку навколо вулкана Тейде - найвищої вершини Іспанії - на тлі спекотної та сухої погоди.

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень.

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Гасіння пожеж ускладнюється підвищенням температури та зростанням вітру.

На острові зафіксована значна задимленість. Головними постраждалими є переважно літні люди. Вогонь поки що не дістався до житлових та туристичних районів. Однак за місцевими оцінками, це вже найбільш масштабна лісова пожежа за історію острова.

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