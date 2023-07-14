Колишнього правоохоронця затримано на збуті 3 кг кокаїну

Наркотик з Еквадору до України завозили через країни Європи

На Львівщині затримали колишнього правоохоронця. Чоловік збував на території України кокаїн із з Латинської Америки, повідомили на сайті ДБР.

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Слідчі встановили, що правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України. Продавали кокаїн на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали $45 тис. Учасниками міжнародного каналу збуту також були митники та громадяни інших країн ЄС.

«У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області», – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці здійснюють обшук у правоохоронця, якого підозрюють у розповсюдженні кокаїну фото: ДБР

Зараз слідчі здійснюють обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, людей причетних до вчинення злочину тощо. Триває досудове розслідування у межах ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Обшуки у правоохоронця фото: ДБР

Нагадаємо, секретна служба Сполучених Штатів повідомила, що у неділю, 2 липня, виявила у робочому приміщенні у Західному крилі Білого дому «невідомий білий порошок». У зв'язку із дослідженням «невідомого предмета» частину приміщення закрили. Варто зазначити, що у Західному крилі розташовані Овальний кабінет, кімната кабінету міністрів, прес-зона, кабінети та робочі місця для персоналу президента.

Секретна служба США тиждень тому припустила, що не знайде причетних до появи кокаїну у Білому домі. Адже для виявлення особи, яка принесла кокаїн у Білий дім, потрібен час. При цьому американські чиновники визнали: є ймовірність того, що неможливо буде точно визначити, хто приніс наркотики.