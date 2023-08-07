Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?

Представники 37 країн обговорили принципи, на яких має припинитися війна в Україні

5 та 6 серпня у Джидді, що у Саудівській Аравії, пройшов саміт, присвячений реалізації української формули миру. Зустріч відбулася на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики. Учасники саміту обговорили основні потреби у сфері оборони нашої країни, майбутні кроки щодо інтеграції України в структури НАТО, питання повернення українських полонених, продовження дії зернової угоди та ряд інших важливих питань.

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У межах саміту відбулося чимало двосторонніх зустрічей фото: ОП

Це друга подібна зустріч після того, як у червні у столиці Данії, Копенгагені, був започаткований відповідний формат. Він передбачає зустрічі представників провідних країн світу, де обговорюють принципи сталого і справедливого миру для України.

Головне з саміту миру

Загалом за два дні керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій. Фінальна заява саміту залишилась неоголошеною, але Саудівська Аравія та кілька інших країн представили свій план мирного врегулювання ситуації в Україні. У цьому плані передбачається збереження цілісності України, припинення вогню на всіх фронтах, початок переговорів під наглядом ООН та обмін полоненими. Також Саудівська Аравія надала звіт Росії про результати зустрічі.

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За повідомленням видання Der Spiegel, країни-учасники саміту дійшли згоди у ключових аспектах мирного вирішення конфлікту, таких як збереження територіальної цілісності та суверенітету України, попри відсутність офіційної заяви.

Також Саудівська Аравія підтвердила свої контакти з обома сторонами конфлікту та позиціонує себе як можливий посередник у війні в Україні.

Особлива увага на саміті була приділена обговоренню першочергових оборонних потреб України, зокрема посиленню української протиповітряної оборони для захисту портової інфраструктури на півдні країни. Також сторони погодили спільні дії в контексті реалізації формули миру і підготовки до Глобального саміту миру. Додатково обговорювалися подальші кроки України у контексті її інтеграції до НАТО.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення», – сказав очільник Офісу президента.

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Єрмак додав, що на саміті були висловлені різні погляди, однак усі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава-учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули. Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Проте представник Бразилії, Селсо Аморім, закликав до проведення «справжніх переговорів з участю всіх сторін», включаючи Росію, хоча жодна з країн Глобального Півдня, присутніх на зустрічі, не вимагала обов'язкової присутності країни-агресорки на наступному раунді переговорів. «Навіть якщо Україна є найбільшою жертвою, якщо ми дійсно хочемо миру, ми маємо якимось чином залучити Москву до цього процесу», – зазначив у промові Аморім.

Позитивний сигнал від Китаю

Головним дипломатичним сюрпризом саміту в Саудівській Аравії щодо миру в Україні, який відбувався в Джидді, стала участь представника Китаю. До перших переговорів, які відбувалися з цього приводу в Копенгагені у червні 2023 року, Пекін не долучився.

У виданні Financial Times із посиланням на європейських чиновників наголошується, що участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української формули миру у Джидді була визнана конструктивною. Представник Китаю підтвердив готовність країни брати участь у майбутніх міжнародних переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.

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Загалом участь Китаю на саміті в Саудівській Аравії сприйняли як важливий крок на користь Києва, а Пекін дав зрозуміти делегаціям інших країн, що готовий залишатися у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни.

Видання The Wall Street Journal підкреслює, що Китай змінює свою позицію стосовно війни в Україні та, ймовірно, погоджується на розгляд української «формули миру» для врегулювання війни.

Пекін дедалі більше стикається з ризиками, спричиненими війною РФ проти України. І хоча Китай усе ще намагається зберегти нейтралітет і негласну підтримку Росії, останнім подразником став вихід країни-агресорки із «зернової угоди», адже Пекін був одним з найбільших покупців українського зерна.

«Щодо Китаю – я набагато навіть більш оптимістично дивлюсь на це. Тому що, очевидно, після зустрічі Сі Цзіньпіня у Москві, після того як Росія щось там обіцяє Китаю, а потім все робить навпаки – на сьогоднішній день мені зрозуміло, що Китай на Росію дивиться зовсім інакше. Тобто не сприймає її як стратегічного партнера. Чому? Тому що, по-перше, вважає, що Росія не дотисне Україну і не зможе виграти. По-друге, що в такому разі не буде стабільності в тій самій політичній еліті. А Китаю немає сенсу підтримувати еліту, яка завтра може зникнути. Тому що Китай грає в довгострокову. Третя складова – це обнулення, паралельне обнулення репутації Китаю. коли Китай про щось домовляється. І Росія потім виходить і передає чи заявляє про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі», – зауважив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Варто зазначити, що раніше Китай відмовлявся брати участь у подібних переговорах і після повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну жодного разу прямо не засудив агресію Кремля. Тепер, за словами одного європейського дипломата, Китай «має конструктивну позицію» та «прагне показати, що не з Росією», і «сама присутність Китаю показує, що РФ стає дедалі більш ізольованою».

Також європейський дипломат звернув увагу, що всі делегати «широко підтримали» тезу про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України «має бути заснована на будь-якому мирному врегулюванні».

Під час зустрічі у Джидді було ухвалено рішення про створення робочих груп, які будуть працювати над темами українського мирного плану, що складається з 10 пунктів. Це свідчить про серйозний інтерес учасників у пошуку мирного рішення конфлікту в Україні.

Також у статті зазначається, що участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії розглядається аналітиками як сигнал можливих змін у підходах Пекіна до агресії РФ, проте про розворот у його підтримці Москви говорити не доводиться.

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На саміті китайська делегація наполягала на припиненні вогню. При цьому союзники України назвали такий заклик неприйнятним, оскільки це фактично заморозить позиції російських окупантів в Україні, чого й прагне Москва.

Двосторонні зустрічі Єрмака у Джидді

Загалом керівник Офісу президента України поспілкувався з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини, Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету президента Європейської комісії.

Єрмак обговорив актуальні питання двосторонніх відносин з учасниками зустрічі щодо реалізації формули миру фото: ОП

Зокрема, у перемовинах із радником з питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном було обговорено першочергові оборонні потреби України, зокрема посилення української ППО для захисту портової інфраструктури півдня України. Також сторони узгодили спільні дії в контексті реалізації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру та обмінялися думками щодо подальших кроків України для інтеграції в НАТО.

Крім того, керівник Офісу президента провів зустріч з радником із національної безпеки Королівства Саудівська Аравія Мусаїдом бін Мухаммадом Аль Айбаном. Єрмак переконаний, що Саудівська Аравія могла б зробити дієвий внесок у питання звільнення українських полонених і забезпечення продовольчої безпеки, зокрема продовження дії зернової угоди.

Під час зустрічі Єрмака з радником з питань національної безпеки Королівства Швеція Генріком Ландерхольмом сторони обговорили подальші кроки з реалізації Української формули миру та готовність Швеції приєднатися до виконання пунктів формули щодо радіаційної та ядерної безпеки, а також щодо екологічної безпеки.

На перемовинах з радником Еміра Держави Катар з питань національної безпеки Мухаммадом бін Ахмедом Аль Міснедом відбувся обмін думками щодо реалізації української формули миру та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема Катару. Сторони також обговорили можливості розширення двосторонньої співпраці, участі Катару у повоєнному відновленні України, подальші заходи політичного діалогу.

Під час зустрічі з головним радником з питань зовнішньої політики та безпеки Президента Туреччини Акіфом Киличем ключову увагу було приділено спільним крокам із забезпечення функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Андрій Єрмак подякував за готовність Туреччини виступити лідером у реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки. Співрозмовники також обмінялися думками стосовно євроатлантичної інтеграції України та важливості надання нашій державі безпекових гарантій на період до набуття членства в Альянсі.

На зустрічі з головним зовнішньополітичним радником президента Європейської ради Саймоном Мордю особлива увага була приділена оцінці поступу України на шляху до вступу в ЄС та прогресу у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, які стануть основою для відкриття переговорів про вступ. Керівник Офісу президента закликав європейських партнерів до розробки наступного, 12-го пакету обмежувальних заходів ЄС проти РФ.

Хто взяв участь у саміті

Загалом свої делегації надіслали 37 держав.

18 з Європи – ЄС як союз, а також окремо були представлені Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція;

три з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі;

дві з Північної Америки – Канада, США;

12 з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Південна Корея, Туреччина, Японія;

дві з Африки – Єгипет, Південноафриканська республіка.

Що передбачає «формула миру» Зеленського

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів «Великої двадцятки» (G20) запропонував 10 кроків до миру, які передбачають відновлення територіальної цілісності України:

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Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Зазначимо, наступний раунд переговорів щодо української формули миру може відбутися у вересні в Індії під час саміту G20.

До слова, Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу.

Як відомо, Саудівська Аравія не покликала Росію на саміт, але дала їй обіцянку.